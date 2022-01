21.000 kr i løn: Jette skifter job

- Jeg har familie og alt, hvad der følger med af økonomiske forpligtelser, så jeg ville ikke have valgt at begynde på SU.

- Det var ikke en mulighed.

Løn motiverer

- Men nu kan vi som familie stadig bo og leve, selvom jeg gør noget andet og uddanner mig.

- Det motiverede mig rigtig meget til at gå i gang.

Sådan siger 43-årige Jette H. om den sosu-uddannelse hun nu kan begynde på med en løn på 21.000 kr. pr. måned.

6300 kr. er ikke en mulighed

Jette har de seneste ti år tjent sine penge ved at arbejde på lager, men nu vil hun heldigvis for de ældre i Vestjylland hellere arbejde med mennesker. En månedlig SU på 6300 kr. var ikke en mulighed, da familien byggede eget hus for et års tid siden. Så da Thisted Kommune besluttede at åbne pengekassen for kommende sosuelever, slog hun til.

Løser kæmpeproblem: Chefens trick

I Thisted Kommune peger Sundheds- og Ældrechef Anne Fink på nødvendigheden i at finde mange veje til at skaffe dygtige og motiverede medarbejdere:

Stor udfordring at skaffe personale

- Udfordringen med at rekruttere faguddannet personale er en af de største udfordringer, som vi står med.

- Derfor er det vigtigt, at vi ikke udelukker nogen fra at kunne tage den ønskede uddannelse pga. udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen.

- Løn under uddannelse er - sammen med det tætte samarbejde omkring eleven mellem skole og kommune - med til at skabe attraktive elevforløb gennem hele uddannelsen, siger Thisted Kommunes Sundheds- og Ældrechef Anne Fink, men hvad siger du?