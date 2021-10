22.000 briter bygger nyt a-kraftværk

England mener at atomkraft er klimavenligt, og nu vil Boris Johnsons regering bede borgerne om at være med til at finansiere endnu flere værker.

- Cirka 22.000 mennesker i Storbritannien arbejder på projektet lige nu - med leverandører og entreprenører i alle dele af landet

- Under byggeriet skal ialt 74.000 mennesker i Storbritannien arbejde på projektet

- Antallet af medarbejdere på byggepladsen forventes at stige til omkring 8.500 i løbet af de næste 18 måneder

- Der er indtil videre uddannet 800 lærlinge.

Kunder skal betale for nye atomkraftværker

Sådan lyder det fra EDF, den franske elektricitets- og energigigant, der er gang med et kæmpe atomkraft-byggeri i England, Hinckley Point C, der netop har åbnet et besøgscenter for turister og andre interesserede.

EDF driver i forvejen otte atomkraftværker i England. Værker, der leverer cirka 20 procent af den strøm, der bliver brugt i landet og Hinckley Point C er planlagt til at levere strøm til 6 millioner husstande, når det en dag om fem-seks år står færdigt:

- Den næste præfabrikerede 17m høje sektion af den første reaktorbygning er færdig og klar til at blive løftet på plads af Big Carl (se fotoet ovenfor)

- Og arbejdet med at bygge det 16 m høje gulv til den første turbine og generator er i gang.

Samlet pris: 200 milliarder

- Hver turbine kan producere mere end 3% af landets elektricitet, nok til mere end 3 millioner hjem, skriver EDF om Hinckley Point C, der ifølge Reuters kommer til at koste 23 milliarder engelske pund i alt. De penge har EDF selv skulle finansiere, men i går meddelte den britiske regering, at de vil arbejde for at forbrugerne fremover skal finansiere nye atomkraftværker via deres elregning.

Udenlandske firmaer meldte fra

- Den eksisterende finansieringsordning førte til, at for mange udenlandske nukleare udviklere meldte fra. ..

- Og vi har et presserende behov for en ny tilgang til at tiltrække britiske fonde og andre private investorer, sagde den britiske erhvervs- og energiminister Kwasi Kwarteng i en erklæring i går.



En husholdning skal - hvis regeringens forslag bliver vedtaget - betale fra 10 til 30 kr. pr. måned til byggeri af atomkraftværker, men hvad tænker du?

