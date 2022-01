22.396 smittede i dag: Bare det var mig

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man opsøger en corona-smittet for selv at få sygdommen og et gyldigt immunitetspas. Men Ingeborg vil smittes - hun er mere bange for vacciner end for covid-19

- Jeg græder når dagens corona tal kommer frem.

- Jeg tænker: Hvorfor ikke miiig?

- Jeg vil så gerne smittes med corona , da jeg ikke ønsker flere vacciner.

- Jeg er førtidspensionist og mit liv er meget ensformigt.

Skal smittes så jeg kan deltage i livet

Sådan indleder Ingeborg fra Sønderjylland et brev til nationen! om corona-smitte – og om at være mere bange for vaccinerne end for sygdommen.

Ingeborg har forsøgt via Facebook at finde nogle, der vil dele deres smitte med hende – men der er ikke 'gevinst'. Og hun synes faktisk, at myndighederne burde tilbyde folk hende en ’rigtig’ corona-virus. Hendes brev - som nationen! har bedt Sundhedsstyrelsen om at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Nu hvor de vil ændre coronapasset, ender det med, at jeg ikke kan deltage i noget, hvis altså ikke jeg har været smittet.

- Man har ikke rigtig lyst til at fortsætte livet, hvis man bliver udelukket fra social aktivitet, skriver Ingeborg og nationen! har spurgt sundhedsstyrelsen, hvad de mener om danskere, der aktivt ønsker at få corona? Og det svarer styrelsen på således:

Smit mig: Kvinde søger corona

Sundhedsstyrelsen: Det vil vi aldrig anbefale

- Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 til alle over fem år, uanset om de tidligere har været smittet med ny coronavirus.

- Man kan opnå immunitet gennem overstået sygdom, men vi vil aldrig anbefale nogen aktivt at opsøge sygdom, og det gælder også for covid-19, særligt når der findes sikre og effektive vaccine, skriver sundhedsstyrlelsen, der dermed et helt på linje med TV doktoren: