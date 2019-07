22.500 kr er for lidt: Kan ikke få danskere til det her job

Debatten om affalds-sortering og snavsede syltetøjsglas har udviklet - bla. til en snak om løn. For arbejdet med at sortere affald er åbenbart ikke attraktivt nok for danskere, så derfor er der ansat rumænere.

- Så har vi da et problem, hvis den almene arbejdsløse dansker, ikke vil tage et job.

-Så skal kommunerne og forbundene være mere ihærdige

Sådan skriver Eva W i en af hu8ndrevis af kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets og TV2s Facebook-profiler, om de regler, der gælder for affaldshåndtering i de forskellige kommuner. I Assens skal man som du måske har læst, nemlig vaske eller som mimnimum skylle f.ex. sylteglas, før de kan smides ud. Ifølge direktøren for Dansk Affald, som håndterer Assens affaldsdynger, skyldes det bla. hensynet til medarbejdere:

- Vi kan bare ikke få folk til at tage det her arbejde, hvis det er så ulækkert.

- I forvejen kan vi ikke få danskere til at tage det her job.

- Det er rumænere, vi har ansat til at sortere, siger Bjørn Stender til TV2 Nyhederne, men det er flere, der ikke forstår. Bla Bette R:

- Altså mht til det er et ulækkert job...kan det da ikke være værre end dem, der vasker mås på andre, skriver Bette, mens Bjarne H mener, at problemet kunne løses med flere penge:

- De kunne jo starte med give en ordentlig løn for det, så skulle de nok få nogen til at stå der.

- Og sortere affald, skriver Bjarne.

nationen! har i ugens løb kommunikeret med Dansk Affald, der oplyser, at de har overenskomst med 3F (er organiseret i Dansk Industri), og at en afffaldssortereringsmedarbejder kan forvente at få 22.500 kr plus pension og feriepenge pr. måned.