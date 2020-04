23.000 er tabt: Storfamilie havde booket luksussommerhus

Vi har det store hus fra lørdag, vi er 20 personer, og der er spædbørn, hjertesyge og diabetikere i flokken. Skal vi være ligeglade med deres helbred, skriver Amalie, der er skuffet over, at DanCenter ikke vil lade dem ombooke eller give pengene retur

- Vi har længe glædet os til at skulle i sommerhus henover påsken fra d. 4/4-11/4.

- Denne sommerhustur har været arrangeret i over et halvt år, og var en tanke om at samle familien efter min mormors død, noget af arven skulle derfor bruges på et sommerhus.

- Vi skulle bruge et stort sommerhus med plads til 20 personer.

- Vi kontaktede derfor dancenter. Det har vi i den grad fortrudt.

Maks. ti personer og ingen rejser i påsken

Sådan indleder Amalie, der er en af flere danskere, der har kontaktet nationen! de seneste uger for at få fokus på det problem, der er opstået for folk, der har lejet sommerhuse med plads til mere end ti personer. Amalie og de andre mener nemlig, at de ikke kan tage afsted, hvis de skal følge myndighedernes råd om ikke at være mere end ti personer i en forsamling. Og derfor mener de, at de burde have ret til ombooking eller pengene retur - eller måske bare nogle af pengene.

Men DanCenter har afvist alt - det gør de også i det svar, de har sendt til nationen!, som du kan læse nedenfor. Amalies brev fortsætter nemlig således:

- De sidste måneder, har vi stået overfor en verdensomspændende pandemi (covid-19), og vores regering har taget mange forholdsregler for at beskytte befolkningen, de har bl.a. indført, at vi ikke skal mødes mere end 10 personer med bødestraf, hvis det ikke overholdes.

Vi skal udvise samfundssind

- Vi skal undlade at rejse i påsken, vi skal holde os på afstand af hinanden og vi skal udvise samfundssind.

- Flere tusind mennesker dør, og det virker helt ærligt som om, at Dancenter er ligeglade.

- Vi har kontaktet dem flere gange, for at høre om vi kunne få ombooket ugen til en anden uge, evt. om et år, men desværre uden held.

- De mener, at vi godt må mødes 10 personer, men hvem skal vælges fra?

- Vi har spædbørn, hjertesyge og diabetikere i flokken, skal vi være ligeglade med deres helbred? Hvis vi kun havde været 10, havde vi booket et langt mindre og billigere sommerhus.

Vi står nu til at miste 23.000

- Vi står nu til at miste 23.000 kroner og en oplevelse for livet!

- Hvis det ikke er muligt at ombooke, må der være andre løsninger på problemet?

- Vi ved at andre udlejningsfirmaer er fleksible, hvorfor er Dancenter så ikke, i en tid hvor vi allesammen skal vise samfundssind, skriver Amalie, men det kunne have sparet sig, for Dancenters direktør Kim Holsted har sendt dette svar:

Direktøren: Det er ikke ulovligt at være ti

- Da det ikke er ulovligt at rejse rundt i Danmark eller ulovligt at opholde sig i et privat hjem mere end 10 personer, kan DanCenter ikke imødekomme gæsternes krav.

- DanCenter eller gæsterne kan ikke påberåbe sig force majeure, hvilket er årsagen til, at DanCenter ikke kan tilbagebetale gæsterne deres indbetalte beløb. Ønsker en gæst at afbestille sit ophold er det under de normale afbestillingsregler.

- Det som jeg tror er svært for vores gæster at forstå er, at der bag ved hver booking er en sommerhusejer, som har krav, mod DanCenter, på betaling for samtlige lejemål, som kan gennemføres i hans sommerhus.

- Alle danske lejemål kan gennemføres, da dette ikke er ulovligt og dermed ikke falder under force majeure.

Vi beder folk tænke sig godt om

- DanCenter kan ikke og ønsker ikke at afgøre, om det er i orden for 10 eller flere mennesker at tage på ferie i et sommerhus.

- Vi kan alene henholde os til, at det ikke er ulovligt at booke et sommerhus eller at opholde sig i det mere end 10 personer.

- Vi er utrolig ked af de sager hvor gæsterne ikke føler det er forsvarligt at tage i sommerhus mere end 10 personer.

- Det er gæster som fornuftigt nok vælger at føle myndighedernes anbefaling.

- Vi kan kun bakke op om myndighedernes anbefalinger og bede folk tænke sig godt om. Men så længe dette er en anbefaling og ikke lov kan vi ikke gøre andet end at følge reglerne.

Tænk: Prøv at lave en aftale om et nyt lejetidspunkt

- Til dette kan også nævnes, at hovedparten af udlejningsbureauerne i Danmark følger samme praksis som DanCenter følger.

- Jeg vil også henvise til dette citat/udklip fra Forbrugerrådet Tænk som har kigget på situationen og som er bragt i Jyllands-Posten 29/3:

'... Forbrugerrådet Tænk medgiver, at det er rigtigt, og må konstatere, at man som sommerhuslejer ikke er særligt godt stillet.

- Om man kan få pengene retur eller ombooke opholdet, afhænger helt af, hvad der står om afbestilling i den aftale, man har indgået med bureauet, siger politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, Forbrugerrådet Tænk, der tilføjer, at det kan være en god idé at prøve at lave en aftale med udlejeren om at benytte opholdet på et andet tidspunkt ...'

- Ligeledes vil jeg også henvise til Politiets udmelding om samme problematik:

Rigspolitiet

Må man opholde sig flere end 10 personer i et sommerhus?

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet.



Politiet opfordrer dog kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Sådan lød svaret fra Kim Holsted, Managing Director Scandinavia, DanCenter, men hvad synes du?