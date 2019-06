23.000 i pension og forsikring: Kai føler sig snydt hver måned

- Jeg har efterhånden haft så mange urimelige samtaler med systemet.

- Og hver gang har jeg fået at vide eller oplevet, at det var dem, der havde bukserne på, og at jeg så bare havde at gøre, hvad de sagde - og ikke stille mig på bagbenene.

- Men jeg vil såmænd bare have at retfærdigheden skal sejre.

- Og så vil jeg have svar på, hvorfor min sag - som er så indlysende forkert behandlet - ikke bliver taget op igen!

Min økonomi - ikke mit liv - er ødelagt

Sådan indleder Kai V. et brev til nationen! om den økonomiske suppedas han har siddet i siden 2001, hvor en spritbilist ramte ham.

Kai havde dengang et fint job som fragt-chauffør og tjente 30-35.000 kr pr måned - nogle gange mere - men efter ulykken, har han ikke kunne passe et arbejde og lever derfor af en blanding af pension, erstatning og invalidebeløb osv. Og nu vil han egentlig gerne spørge om, han er den eneste, der synes at det er uretfærdigt. Hans brev fortsætter derfor således:

Har fået fået cirka 3,6 millioner

- Jeg får ialt cirka 23.000 kr brutto pr måned, og jeg har længe tænkt på, hvorfor en spritbilist på den måde har kunne få lov til at ødelægge min økonomi.

- Jeg vil nemlig gerne understrege, at han ikke har ødelagt mit liv

- Jeg har regnet ud at jeg - siden ulykken - har haft en indtægt på ialt cirka 3,6 millioner kroner.

- Det er fra sommeren 2001 til 1. januar 2019.

Men det burde have været 8 millioner

- Men jeg tjente mellem 350.000-450.000 kr pr måned før jeg blev ramt, og det havde jo været mere end 8 millioner i løbet af alle de år.

- Og så er der de erstatninger, jeg burde have fået, på cirka 4 millioner kr, som jeg også er gået glip af.

- I alt mener jeg at jeg skulle have haft 12 millioner kr i de 18-19 år der er gået, men jeg har fået 3,6 millioner.

- Er jeg den eneste, der synes, at det er uretfærdigt, spørger Kai, der gerne vil have et godt råd fra andre, der har siddet eller kender nogen, der sidder, i samme situation.

Hvis du nedenfor klikker på de screenshots Kai har sendt med, kan du hvad han får hver måned fra staten, pensionsselskabet og forsikringsselskabet, men hvad tænker du?