249 mennesker: Tredobbelt fest i aften

Flere eksperter mener at det er en dårlig idé at natklubber giver den gas i aften. Men det er de ligeglade med i Kolding

- Vi forsøger at samle juleaften, 1. juledag & Nytårsaften osv. i et brag af en Torsdagsfest!!!

- Når vi ikke kan få lov at holde alle vores åbningsdage i julen 'fejrer' vi det med en kæmpe fest torsdag den 9/12!!

- Vi giver champagne til de 100 første gæster!

Desværre sidste fest

Sådan skriver folkene, der driver Discoteque Tordenskiold i Kolding - et af Danmarfks helt klassiske gå-i-byen-steder - på Facebook, om den tredobbelte fest de åbner for i aften. Dagen før corona-reglerne gør det forbudt at gå på klub efter midnat. Diskoteket holder åbent helt til kl. 05.30.

- Det bliver desværre årets sidste fest for vores vedkommende!

- Så vi håber I vil komme og være med til at fyre den max af, skriver diskotekets bagmænd, der allerede har fået 249 mennesker til at sige ja til invitationen.

Er du klar?

En af dem, der er godt kunne tænke sig en dansefest før nedluknignen, hedder Kenni:

- Er du klar, skriver Kenni til vennen Lasse, og det er Lasse:

- Vi laver en før-julefrokost fest, svarer han.

Crazy Daisy i Haderslev markerer også, at i aften er sidste fest før nedlukningen. Her udvider de åbningstiden, så der kan festes fra klokken 20.00 til 05.00.

B.T. har talt med flere eksperter, der mener, at det er den dårlig ide at give den maks gas på klubberne i aften, men hvad siger du?

Mette Frederiksen kunne på onsdagens pressemøde præsentere de nye restriktioner, som blandt andet betød en lukning af nattelivet.