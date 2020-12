25 øre mere i timen: Sygeplejerske advarer

Hvis der ikke nogen at ansætte

Manglen på sygeplejersker er mærkbar og stigende.

Sundhedssystemet er under pres, sygeplejersker er under pres og vi vil i fremtiden få store udfordringer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker i det offentlige sundhedssystem.

Årsagen, som jeg har hørt/set/læst det i månedsvis (årevis) er primært:



1. Løn.

2. Arbejdsvilkår/miljø.

Ingen af de 2 ovenstående emner kan stå alene, eller løse udfordringen, uden at der bliver fulgt op ift det andet.

Dog er vi nødt til at starte et sted og gå i fælles front med et fælles budskab.

Derfor er gruppens første agenda, at få gjort op med den 50 år gamle tjenestemandsreform, der ligger til grund for vores lønindplacering.

Dette vil blive en kamp for ligeløn på tværs af kønsnormer og fag.

Med det sagt, så betyder det ikke, at arbejdsvilkår er mindre vigtige, men hvis der i fremtidens sundhedssystem er mangel på sygeplejersker, hjælper det ikke meget, at vi råber på bedre normeringer – hvis der ingen sygeplejersker er at ansætte er vi lige vidt.

Fra Facebook-gruppen Sygeplejersker er mere værd