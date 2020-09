27.784 kroner: Men datter vil ikke med på foto

D. 27.2 betalte far Nicolaj 27.784 kr for en sommer-rejse til Tyrkiet - og fjorten dage efter ramte corona. I dag venter de stadig på at få deres penge retur fra Detur.

- Da vi sidste år var sent ude mht og bestille rejser og måtte betale over 50.000 for at komme afsted alle 4 fra Ålborg med all incl, bestemte vi os for at i år ville vi være ude i god tid.

- Vi søgte på diverse sites og faldt over et super lækkert sted : Granada Luxury Resort & Spa i Atlanta - Tyrkiet.

Bookede d. 27. februar

- Dette var lige os, så det blev booket allerede d 27/2-2020.

- Vi havde glædet os meget til noget kvalitets tid sammen med vores børn som i skivende stund er 17 & 21 år.

- De er ved og være så store, at vi ikke kan være sikker på at de har tid/lyst til og tage på ferie med os mere.

Så blev rejsen aflyst

Sådan indleder Nicolaj M en mail til nationen! om en familieferie til 27.784 kr, der gik i vasken – en ferie i Danmark, der ikke var penge til – og et rejseselskab, der ikke kan tælle til 90. For familien er en af de mange, der stadig venter på at få sommerferie-pengene retur – og det synes de ikke Detur kan være bekendt.

Se også: Frist virkede: Pengene gik ind i går

Se også: Rejseselskab lægger sig fladt ned: Sender penge NU

Se også: Rejseselskab i corona-brøler: Pengene er på vej nu

nationen! har derfor sendt deres mail til firmaet, der svarer nedenfor - Nicolajs brev fortsætter nemlig således:

- D. 2/6 fik vi så mail fra Detur om at rejsen var aflyst og vi havde forskellige muligheder mht tilbagebetaling.

- Vi kunne vælge: 1. Ændre rejsen til senere tidspunkt. 2. Personligt gavekort.3.Pengene retur.

Vi valgte at få pengene retur

- Vi skrev så til dem den 17/6 at vi valgte at ville have vores penge retur.

- Og havde jo så håbet på vi kunne få pengene tilbage så vi kunne bruge dem på at holde ferie i Danmark istedet.

- Men sådan skulle det desværre ikke gå.

- Vi har små 30.000 tilgode og kan nu ikke få Detur i tale...

- Vi kan ikke ringe dem op, den ringer bare og man står i kø, men kommer aldrig igennem til nogen.

- Vi får kun de samme standard svar tilbage på vores mails til dem.

Nu er de 90 dage faktisk gået

’Der går op til 90 dage før din rejse bliver refunderet fra det tidspunkt, du kontaktede os med ønske om tilbagebetaling.’

’Vi forsikrer dig om, at din indbetaling vil blive refunderet.’

- Men vi har lige talt igen og de 90 dage ér faktisk gået.

- Da der er 31 dage i både juli og august, skriver Nicolaj, der havde håbet at mailen til nationen! kunne have sat fut i Deturs udbetalings-maskine. Men sådan gik det ikke:

Detur: Vi er kede af det, men de får pengene

- Vi er kede af, at vi i denne ekstraordinære situation, som ingen har kunne forudse, ikke kan leve op til vores normale tilbagebetalingsfrist, som er 7 dage.

- Vi vil meget gerne understrege, at alle berørte gæster naturligvis får deres tilgodehavende udbetalt. Dog ønsker vi ikke at kommentere på konkrete refusionssager.

- Den lange og dermed utilfredsstillende behandlingstid skyldes delvis, at Detur, grundet rejseforbuddet, har måtte gøre brug af statens hjemsendelses ordning, hvorfor vores medarbejderstab har været kraftig reduceret de seneste seks måneder.

Vi gør en stor indsats - men åbningstiden er begrænset

- Dette har selvsagt også påvirket vores telefontider, hvor vi gør en stor indsats for at besvare alle opkald inden for den begrænsede åbningstid, skriver Deturs Marketing Manager, men hvad tænker du?