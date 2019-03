28 asylsøgere sultestrejkede: Ingen tog notits af dem

Kære danskere. Jeg håber, at I alle vil forstå, at religionsfrihed, demokrati og menneskelighed er under pres, skriver Rahima, efter et besøg på udrejsecenter Kærshovedgård.

- For nogle dage siden var jeg på besøg ud på udrejsecenter Kærshovedgård med nogle af mine danske venner, som kæmper solidarisk for de folk, der bor derude.

- Jeg så med egne øjne, hvordan deres liv er, og jeg spurgte dem om alle de ting, jeg kunne komme i tanker om. Og jeg kunne forstå alt det, de sagde.

- Jeg kunne forstå, hvor hårdt deres liv er. Men der var en enkelte ting, som jeg ikke kunne forstå: Hvordan kan de være så stærke? Hvordan kan de holde ud at leve på denne måde?

Hvorfor skal der bo mennesker sådan et sted?

Sådan indleder Rahima - 18-årig syrisk flygtning, der har været her i tre og et halvt år og lige nu læser på Herningsholm Gymnasium - et brev til nationen! om den måde vi i danmark behandler afviste asylsøgere på. Rahima er kurder fra Syrien og har skrevet flittigt på nationen! Du husker måske Syrisk flygtning: Spild af tid at lære at tale dansk (1190 kommentare) om paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik - eller Se også: Rahima: Nok den teenager der får flest negative kommentarer i Danmark , om hvordan det er at deltage i udlændingedebatten. Nu skriver hun om Kærshovedgård, fordi alle har skrevet om Sjælsmark, selv om livet på Kærshovedgård er værre end livet på Sjælsmark. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Kære du, der læser med, kan du svare mig på, hvorfor skal der bo mennesker på et sted som Kærshovedgård, der tidligere var et fængsel? Hvorfor skal de være isoleret fra samfundet?

- Dem, der bor på Kærshovedgård er mennesker ligesom os. De har følelser ligesom os. De kan også blive trætte og føle sig presset!

- Vi må gerne blive uenige, men det er vigtigt, at vi sikrer os at det, vi er enige eller uenige om, er noget der sker i virkeligheden og ikke bare er 'fake news'.

Mange tror at de er kriminelle allesammen

- Det er vigtigt, at vi huske på, at sandheden ikke er noget, vi kan blive enige eller uenige om! Sandhed er sandhed!

- At folk lever under forfærdelige forhold i udrejsecentre på dansk jord er en sandhed!

- Mange mennesker har desværre denne opfattelse, at alle dem, der bor på udrejsecentre, er kriminelle, men det er de ikke! Mange af dem, som bor derude, har ansøgt om asyl i Danmark, men deres ansøgning er blevet afvist, derfor er de blevet tvunget til at bo der!

- Kun en lille del af dem er tidligere kriminelle, og når man siger tidligere kriminelle, så betyder det, at de har udstået deres straf, og derfor ikke længere er kriminelle.

- Det betyder også, at hvis de var danske statsborgere, så kunne de bare komme ud i samfundet og får en ekstra chance i livet, men det kan de ikke, fordi de ikke er danskere! I denne situation ser vi en anden form for diskrimination!

- Lang de fleste af dem, der bor på Kærshovedgård, får ingen penge. Kun de få af dem, som er på tålt ophold, får ca. 400 kr. hver fjortende dag.

Nogle er uønskede alle steder

- Nogle er dem, der bor på Kærshovedgård, er statsløse. Det betyder, at de ikke hører til nogen steder og er uaccepteret og uønsket alle steder, også i det demokratiske og menneskelige Danmark. - De er bare placeret på et udrejsecenter for at 'motivere' dem til at rejse hjem – men intet land vil tage imod dem!

- Ud på Kærshovedgård kan du møde folk, som har boet der i årevis. Nogle af dem har prøvet at begå selvmord flere gange, mens andre stadig kæmper for deres drømme og ønsker om en bedre fremtid. Det gør de, selvom betingelserne, hvorunder de lever, lader dem føle, at de ikke har ret til at drømme!

- Den 11. oktober 2017 besluttede en gruppe at sultestrejke i protest mod de forhold, de lever under. 28 deltog i sultestrejken, men ikke alle gennem hele perioden. Nogle startede lidt efter de første og nogle stoppede før de sidste.

- Deres mål var at fange mediernes og folks opmærksomhed, men der var meget meget lidt omtale om det i medierne, selvom at folk var på sultestrejke i 17 dage!

Alle medier bude skrive om det

- Prøv lige at tænke på, hvor forfærdeligt det er, at folk på et dansk udrejsecenter holder sultestrejke i mere end to uger uden at der bliver taget notits af det!

- Det var noget, der skulle cirkulere i alle medierne!

- Kære danskere. At I er blevet født i et demokrati, betyder ikke at jeres børnebørn også vil vokse op i et demokrati. Jeg håber, at I alle vil forstå, at religionsfrihed, demokrati og menneskelighed er under pres.

- Det er ikke os og jer, der skal stå imod hinanden og kæmpe imod hinanden. Det er os og jer, der skal stå sammen imod alle dem, der vil skabe had mellem os.

Rigdom er ikke kun penge

- Når man er en del af denne verden, er man nødt til at tage en del af ansvaret for det, der sker rundt omkring i verdenen. Man kan ikke isolere sig fra hele verden og lade være med at hjælpe!

- Rigdom kan betyde mange ting. Rigdommen er ikke kun økonomi.

- Et rigt land, er det land der både er rig på økonomi, men også rig på menneskelige værdier, slutter Rahima, men hvad tænker du?