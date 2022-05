283 milliarder kr. til Ukraine: Nix

- Ukraine er ikke vores allierede. Rusland er ikke vores fjende.

- Vi er nødt til at løse vores lammende gældsproblem, inflation og immigrationsproblemer.

- Intet af dette er Putins skyld.

Gedehyrderne vandt

Sådan lyder det nu fra Paul Gosar, der er en af de 57 republikanske medlemmer af den amerikanske kongres, der stemte nej forleden, da Biden bad om støtte til at sende 40 milliarder dollars - 283 milliarder kroner - mere afsted til Ukraine.

Paul skriver på Twitter, og han er ikke den eneste af Bidens politiske modstandere, der synes støtten til Ukraine er gået over gevind - og kan blive farlig.

- For et år siden tabte vi en krig til gedehyrder, der viftede med rifler.

Rusland har 6000 atomvåben

- Og nu bevæger vi os søvngængeragtigt ind i en krig med Rusland, skriver hans partikammerat Matt Gaetz, der også stemte nej, og bl.a. peger på at Rusland har 6000 atomvåben.

Og Marjorie Taylor Green fra samme parti synes USA fører en stedfortræder krig mod Rusland:

- Jeg nægter at stemme for at de her tiltag, der skaber problemer uden at løse noget.

- Sanktioner stopper intet, men de driver inflationen og brændstof-priser op, skriver hun.

Ni af de 40 milliarder dollars skal ifølge CNN bruges på at fylde de amerikanske våbenlagre op. 11 milliarder skal bruges på nye våben, men der er også sat penge af til flygtninge og mad.