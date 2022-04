290.000 i kontanter: Øv

Sigurd lægger tag, har eget firma og omsatte for 1,7 millioner kroner sidste år. Men ligesom mange andre selvstændige har han svært ved at få en erhvervskonto. Minister er klar over problemet

- Jeg har ikke haft andet end problemer, siden jeg startede min virksomhed i begyndelsen af 2018.

- Jeg kan stadig ikke få en erhvervskonto.

Kan ikke bede om 290.000 i cash

- Mindre kunder, der giver mig opgaver fra 5000-20.000 kroner, er jeg nødt til at give nedslag, såfremt de kan betale kontant.

- Større kunder kan jeg så IKKE gøre det samme med.

- Hvilket gør, at jeg p.t. har udestående fakturaer for ca. 290.000, som bare ligger, da jeg ikke kan skrive et kontonummer på.

Og kan ikke betale mine leverandører

Sådan skriver taglægger Sigurd S. til nationen! om at have gang i firmaet, men have store problemer med at få penge fra kunderne - og med at betale leverandører.

Sigurd er nemlig én af de ret så mange danskere, der har fået nej, nej og mange gange nej i de danske banker, når han bedt om en erhvervskonto. Og nu er han rigtig træt af situationen. Hans brev - som minder en del om det værtshus-ejer Aja L fra Kerteminde sendte i begyndelsen af april - fortsætter nemlig således:

- Lige nu står jeg i den situation, at de penge, som firmaet havde sparet op, mine momspenge, samt det, der var lagt fra til pension ... det er ædt op, da jeg ikke kan fakturere mine kunder.

Skal ikke låne penge - er det derfor?

- Og de store kunder har i princippet fået gratis tag, mens jeg står med en faktura på materialerne, som JEG ikke kan betale, før jeg får mine penge af kunden.

- Så hvorfor vil bankerne ikke lave erhvervskontoer til mindre virksomheder?

- Er det, fordi vi ikke vil låne penge af banken, er vi for små (omsætning sidste år 1,7 millioner), skriver Sigurd, der synes Danmark burde have en statsbank, der kunne stille sådan en konto til rådighed.

Mange - også ministeren - kender problemet

Mere end 10.000 nationen!-læsere deltog i debatten om kromutter Ajas erhvervskonto-problem - og næsten halvdelen af dem, kendte folk, der har problemer, fordi de ikke kan få en erhvervskonto.

Erhvervsministeren - Simon Kollerup - skriver, at han er på vej med et lovforslag om virksomheders ret til en såkaldt basal erhvervsbetalingskonto. En konto, som erhvervsdrivende bl.a. vil kunne bruge som Nemkonto og til at lave overførsler samt få adgang til netbank og betalingskort.

Erhvervsministeren planlægger at fremsætte lovforslaget om 'ret til en basal erhvervsbetalingskonto' i Folketinget i efteråret 2022, men hvad tænker du?

Ali afvist: Har 'arbejdskrævende navn'

Spar Nord til Atrad: Nej og nej igen

1,8 mio kr.: Fire banker sagde nej

På røven: Postpubben drukner i kontanter