3-årig dansker fanget i Ukraine

Liam sidder lige nu i en kælder i det det nordøstlige Ukraine med sin mor, der er ukrainsk statsborger. Hans far er i Danmark, og er ved at gå til at frygt.

- Hej.

- Jeg hedder J. Pedersen.

- For fem år siden var jeg ferie på Cypern, og mødte den her skønne kvinde fra Ukraine.

- En kvinde jeg er gift med idag.

- Vi har også barn sammen den dag i dag, han hedder også Pedersen og er 3 år gammel.

Gemmer sig i kælder i nord-øst Ukraine

Sådan indleder J. Pedersen, sushi kok, en ret desperat mail til nationen! om at være gift med kvinde fra Ukraine – og være rigtig nervøs for situationen. For kvinden har ikke dansk statsborgerskab, udlændingemyndighederne har ikke behandlet hendes ansøgning om familiesammenføring – og lige nu tromler den russiske krigsmaskine henover Ukraine, hvor hun og sønnen opholder sig.

Hvad skal jeg gøre?

J. Pedersen har forsøgt at ringe til advokater og ambassader og Udenrigsministeriet, da alle danske statsborgere er blevet opfordret til at henvende, hvis de har brug for hjælp til at komme ud af Ukraine. Men ingen svarer. Hans brev – som nationen! derfor har sendt til ministeriet med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- Lige nu sidder min søn og kone i en kælder i Tjernihiv - og jeg ved ikk', hvad jeg skal gøre.

- Alt luftrum er lukket, siger hun. Og vores advokat siger hun ikke må være i Danmark, før vi har fået svar. Jag havde købt billetter, men de er jo spildt.

Og hvad kan min kone og søn få af hjælp?

- Hjælp, skriver J. Pedersen, og nationen! har torsdag aften spurgt Udenrigsministeriet, hvordan de kan hjælpe en 3-årig dansk statsborger, der er i Ukraine lige nu – og om hans mor, fru Pedersen – må komme med til Danmark, men hvad tænker du?