3. Verdenskrig: Zelenskij skaber frygt

Den ukrainske præsident beder nu igen NATO om at gå mere aktivt ind i krigen mod Rusland - og det får mange til at frygte at 3. verdenskrig bryder ud.

- Er faktisk lige så utryg ved denne mand, som jeg er ved Putin.

- Det er så trist og forfærdeligt, det der sker i Ukraine.

- Men prøv lige at tænk på konsekvenserne ved en 3. verdenskrig.

Luk vores luftrum

Sådan skriver Vibeke J. i en af de 332 kommentarer, der er skrevet i dag på Ekstrabladets Facebook-profil om den ukrainske præsident Volodimir Zelenskijs ønske om at NATO begynder at skyde russiske fly ned over Ukraine:

- Hvis I ikke lukker vores luftrum, er det kun et spørgsmål om tid, før russiske missiler lander på jeres territorium, på Nato-territorium, på Nato-borgeres hjem, siger Zelenskiji i en video, og Vibeke er langtfra den eneste at Ekstrabladets Facebook-venner, der synes han skal slappe lidt af:

- Man må da sige at han gør, hvad han kan for at få os alle ind i den krig, skriver Søren J, i en anden kommentar, og Evald G. kalder Zelenskiji 'bindegal':

Verdenskrig rager ham en papskid

- Om han er årsag til 3' verdenskrig med atomvåben, rager ham tilsyneladende en papskid.

- Ukraine skal IKKE være medlem af hverken Nato eller EU.

Putin stopper ikke

- Historien viser, at landet er delt mellem øst- og vest Ukraine, hvilket bl.a. er en af årsagerne til de mange konflikter.

- Hvis ikke der findes en løsning på dette problem, vil det fortsætte i uendelighed, skriver Evald, mens Kaj H. synes den ukrainsle leders ønske ønske om at NATO går mere aktivt ind i krigen, lyder helt rigtigt:

- Putin stopper ikke ved Ukraine.

- Manden vil skrives ind i verdens historien, som ham der samlede hele Rusland igen, skriver Kaj, men hvad tænker du?