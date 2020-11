30 festede med diskolys: Politiet kom i tvivl

Da Nordjyllands Politi fik et opkald om en støjende fest på en privatadresse, rykkede de ud og sigtede festarrangøren for brud på forsamlingsforbuddet.

- Han får en sigtelse til at starte med, og det giver ham nogle rettigheder.

- Vi har efterfølgende vurderet, at der i situationen ikke er grundlag for sigtelsen.

- Man kan måske godt sige, at det er en fejl, men omvendt har han haft sine rettigheder og vidst, hvordan han har kunnet forholde sig til det,

Larmede så naboerne klagede

Sådan siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi til TV2 Nord om den privatfest i Aalborg, der lørdag nat larmede så meget, at nogle naboer bed politiet gribe ind.



For efter at studeret paragrafferne i loven om forsamlingsforbud har ordensmagten besluttet at droppe sagen.

Private boliger er undtaget

Her fremgår det nemlig ret klart, at forsamlinger på mere end 10 personer, godt må afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende - så længe de foregår i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.

Screenshot fra coronasmitte.dk

Dog er forsamlinger/fester i f.ex. gårdanlæg el.lign., som beboere fra et større antal boliger råder over, ikke tilladt.

Lurede på cafégæster i 1,5 time: Politiet kom aldrig

Borgere ringer og vi kører 20-40 tilsyn pr dag

Mandag fortalte Østjyllands Politi, at de dagligt kører 20-40 coronatilsyn pr, dag. Og at de modtager en del henvendelser fra borgere, som enten ønsker at anmelde et forhold eller ønsker afklaring på et spørgsmål:

- Disse opgaver bliver prioriteret ud fra de afsatte ressourcer til opgaven.

- Vi har ikke tal på, hvor mange henvendelser, vi får på daglig/ugentlig basis, men vi kører et sted mellem 20 og 40 coronatilsyn om dagen – og en del af dem er også på baggrund af henvendelser fra borgerne.

- Herudover besvarer vi et stort antal henvendelser via telefonisk vejledning, skrever Østjyllands Politi til nationen!, men hvordan har du med corona-tilsyn?