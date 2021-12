300 millioner: Håndværkere skal bo lækkert

Et nyt kollegium i Herning skal styrke respekten for håndværksfagene og tiltrække flere unge til uddannelserne, siger BRF-fonden, der vil bruge 300 millioner på 70 værelser.

- Det giver et signal til de unge om, at man gerne vil dem og tager både dem og deres fag seriøst.

- Så jeg synes der er så mange gode signaler og tanker i det her byggeri.

Skal tiltrække unge

Sådan siger Hernings borgmester Dorte West til TV Midtvest om det nye kollegium BRFfonden vil bygge i byen - et kollegie, der skal have 70 værelser, fællesrum og værksted.

Sådan ser et arkitektegnet kollegie-værksted ud. Illustration Dorte Mandrup A/S

Byggesummen er 300 millioner kroner, og er kun ét af tre håndværkskollegier BRFfonden har besluttet at opføre for at 'skabe rammer for dem, der skaber rammer for os':

Og styrke respekten

- Kollegierne skal medvirke til at styrke respekten for og give et positivt image omkring håndværksfagene og tiltrække flere unge til uddannelserne.

- Derfor er håndværkskollegierne et tilbud til mennesker, der er motiverede, engagerede og ambitiøse i forhold til deres faglige og personlige udvikling, skriver fonden.

Med den skulpturelle ellipseform markerer vi det interne fællesskab og skaber samtidig et bæredygtigt og fleksibelt byggeri i materialer, der smukt illustrerer, hvad håndværksdisciplinerne formår at skabe sammen, siger grundlægger og kreativ direktør Dorte Mandrup. Illustration: Dorthe Mandrup A/S