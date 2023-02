3000 ukrainske flygtninge vil ikke hjem

Hver sjette af de voksne ukrainske flygtninge har været på besøg i Ukraine. Men næsten fire ud af ti voksne ukrainske flygtninge ønsker at blive boende i Danmark

- Det er gået rigtig godt med modtagelsen af de mere end 30.000 fordrevne fra Ukraine, der indtil nu er kommet.

- Rigtig mange ukrainere er lykkedes med at komme i arbejde.

- Og undersøgelsen viser, at langt de fleste, som ikke er i beskæftigelse, forsøger at få et arbejde.

Flygtninge siger tak: Møder til tiden

Godt for Danmark og ukrainerne

- Det er godt for Danmark og ukrainerne.

- Og det er også godt for Ukraine, hvis de fordrevne vender hjem med forbedrede sprogkundskaber og nye kompetencer, når der forhåbentligt en dag bliver fred.

Den største gruppe vil blive i Danmark

Sådan siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) om de svar, cirka 7500 ud af de 17.100 voksne ukrainske flygtninge har givet til DST Survey, Danmarks Statistik, da de i efteråret fik stillet en række spørgsmål om bl.a., hvordan det går, og hvad de har af planer.

Annonce:

Men de fleste gamle vil gerne hjem

Undersøgelsen viser nemlig, at et par procent stadig arbejder på distancen i hjemlandet, mens hele 53 procent af mændene og 40 procent af kvinderne har et job. Og en ret stor andel gerne vil blive boende i Danmark, selvom der bliver fred i Ukraine.

Man kan også se, at næsten hver fjerde voksne fordrevne fra Ukraine, der gerne vil rejse hjem til Ukraine, når sikkerhedssituationen i hjembyen tillader det, eller endnu tidligere, har besøgt Ukraine, efter at krigen brød ud. Mens det kun er hver ottende af dem, der ønsker at blive boende i Danmark, der har besøgt Ukraine, men hvad siger du?

Vil bare gerne vaske trapper