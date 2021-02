31.768 kr om måneden: Lorteløn

Der er ikke nok, der vil uddanne sig til at arbejde i danske fængsler. Og dem der arbejder der, siger i stigende grad op. Heldigvis er Kriminalforsorgen i gang med at analysere.

- De tilbyder skod-arbejdsforhold og lorte løn.

- Og så er de overrasket over, at ingen vil have jobbet.

- Hvem skulle dog have troet det?

Godt nyt: Her kan alle få job

Lav det om

Sådan skriver Asger R i en Facebook-kommentar på Politiken.dks profil om de massive problemer, der er med at få folk til at gennemføre uddannelsen som fængselsbetjent. Og med at fastholde folk, der allerede arbejder i de danske fængsler.

29,5 procent af alle fængselsbetjentelever droppede nemlig ud af uddannelsen i 2019. Og i årene 2017-2019 forlod over 200 fængselsbetjente deres job:

- Nedskæringer og lave lønninger.

- Lav det om, skriver Lone J i en anden kommentar, og Carsten C har fået hele 30 likes for denne korte analyse af problemet:

Tæsk hver dag: Nu har fængselsbetjent fået nok

Opskriften er enkel

- Tjaaa... Opskriften er jo ret enkel....

- Man mangler lærere, socialrådgivere, politifolk, fængselspersonale, hjemmehjælpere, sygeplejersker, sosuassistenter...

- Hvad er fællesnævneren for disse faggrupper, skriver Carsten.

Har talt med medarbejderne om deres hverdag

Kriminalforsorgen har nu ifølge Politiken iværksat en 'rekrutteringsanalyse og afgangsanalyse'. Og så har man talt med en del af medarbejderne rundt i fængslerne for at blive klogere på, hvad det er for en hverdag, eleverne møder.

På blivfængselsbetjent.dk kan man se, at månedslønnen i snit er 22.990 kr for folk. der er ved at uddanne sig til fængselsbetjent - ihvertfald i de allerfleste af de 36 måneder uddannelser varer.

Man kan også se, at lønnen for fastansatte fængselsbetjente i snit ligger på 31.786 kr pr måned, men hvad tænker du?