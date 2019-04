3350 kr for at komme for sent: Raser mod DSB

- Elsker din kommentar med en blind passager.

- Håber du får held med din søgning. Den er delt...

Nu rækker jeg en hånd ud

Sådan skriver Henrik K i en kommentar til Edis As Facebook-video om at være afhængig af DSB for at komme frem og tilbage fra Høje Taastrup til Odense hver dag for at arbejde - og at være rigtig træt af det.

- Nu rækker jeg en hånd ud til jer.

- Jeg giver 3.350 kroner om måneden for noget, der er så sindssygt ustabilt som DSB.

- Det betyder, at jeg flere gange om ugen kommer for sent på arbejde og oparbejder overarbejde, fortæller Edis i i videoen, der er set mere næsten 200.000 gange - desværre endnu uden det ønskede resultat. En fast køreaftale:

Held og lykke - håber en venlig sjæl melder sig

- Havde jeg boet i dit område, havde jeg gerne taget dig med gratis.

- Jeg håber du finde en løsning. Held og lykke, skriver Anette F i en anden kommentar, og Britt J krydser også fingre for Edis:

- Delt, håber at der er en venlig sjæl som melder sig som din faste kørepartner

Du kan skrive til Edis på Facebook, hvis du kører fra Høje Taastrup til Odense om morgenen og retur igen ud på eftermiddagen. Han er klar til at betale køre penge. Hvis du ikke bruger Facebook, kan du skrive her - så sender vi din mail videre.