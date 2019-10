34.000 pigtrådsruller købt for at holde flygtninge ude af Danmark

Der er ingen politiske planer om at opføre en 'mur' ved den dansk/tyske grænse, men den tidligere regering brugte 21 millioner i 2015 på at have et effektivt grænsehegn i beredskab.

- Se at komme i gang.

- Det kan kun gå for langsomt.

Det er købt og betalt - sæt det op

Sådan skriver Michael S i en kommentar på jv.dks Facebook-profil om den indtil nu hemmelige 'grænsebevogtningspakke', der har ligget klar til udrulning på Flyvestation Skrydstrup siden flygtningene i store grupper krydsede den danske grænse i 2015.



Og Michael er ikke den eneste, der synes at de cirka 34.000 ruller pigtråd skal ud i grænselandskabet.

- Når det er købt og betalt, så få det etableret, skriver Kenneth S således og Natasja - som har bemærket, at den tyrkiske præsident efter fordømmelsen af hans militære aktion i Nordsyrien har truet med at lade flygtninge rejse mod Europa - skriver:

Erdogan truer med millioner af flygtninge

- Nu hvor Erdogan truer med at slippe 2 mil syriske flygtninge løs i retning mod Europa kunne det være, at muligheden for at tage det i brug kunne blive en realitet, skriver Natasja.

Det er Enhedslistens Rosa Lund, der har fået regeringen i skikkelse af justitsminister Hækkerup til at løfte sløret for det, der i fagsproget hedder et 3/2/1-hegn. Og i det svar hun har modtaget, kan man læse, at det hele kostede 21,7 millioner:

- Der blev omkring årsskiftet 2015/2016 indkøbt materialer til at kunne opstille 33 kilometer pigtrådshegn af typen.

En hindring med seks ruller stablet pigtråd

- Et 3/2/1 er en pigtrådshindring, hvor der ligger tre ruller i bunden, to oven på og én øverst, alt surret til pæle og bundet sammen.

- Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses indkøb bestod af: 37.500 pigtrådsspiraler, 1.900 ruller enkelttråd, 37.000 pigtrådspæle, 35.000 pigtrådspløkker, 1.600 ruller bindetråd samt diverse pigtrådshandsker, pladesakse og tænger der bruges i forbindelse med udlæggelsen af pigtrådshegn.

Der er 90 procent af hegnet tilbage

Men selv om adskillige af Jydskevestkystens læsere altså mener, at de mange ruller pigtråd skal i brug, så skriver regeringen, at der ikke er nogen planer om at opføre en mur ved den dansk-tyske grænse. Og at forsvaret endda er begyndt at 'bruge' af grænsevogtningspakken:

- Idet der ikke var træk på det oplagte materiel, og fordi der var behov for indkøb til øvrige beredskabsopgaver, besluttede Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i juni 2017 at gøre materiellet tilgængeligt som en del af Forsvarets samlede beholdninger.

- Der resterer i dag ca. 90 % i forhold til den oprindelige anskaffelse, skriver Hækkerup, men hvad tænker du?