345 interesserede: Rækkehus i Tingbjerg til 3,25 million

- Vil hellere bo i telt i skoven med et primus apparat.

Sådan skriver Pia S. i en af de mest populære (13 likes) af de mere end 200 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-profil om de rækkehuse, der lige nu er ved at blive bygget i Tingbjerg ved København.

345 har deltaget i on-line fremvisning

Området har nemlig et barsk ry og har ligget på skiftende regeringers ghettolister, men planen er at bygge 1000 nye private boliger i bydelen - herunder 400 rækkehuse på mellem 84 og 118 kvm - frem mod 2025.

På den måde kan Tingbjerg så leve op til reglerne om, at der maksimalt må være 40 procent almene familieboliger. Og i onsdags begyndte byggeriet - og salgsprocessen - af de første syv rækkehuse så. Der har været afholdt to online-fremvisninger med ialt 345 interesserede:

Meget flot sted

- Vil hellere save mig i benet, skriver Morten W. om at købe et rækkehus i området, mens Ole E. har fået 15 likes for denne bemærkning:

- Tingbjerg er geografisk et meget flot sted, mange konstruktive initiativer er på vej.

- Et mangler dog: Giv stedet et nyt (gammelt) navn.

- Utterslev fx (evt Utterslev vest), skriver Ole.

Halvdelen af overskuddet

Der har været to-online fremvisninger af rækkehusene med ialt 345 deltagere. Husene koster fra 2,4 mio til 3,25 mio og er mellem 84 og 118 kvadratmeter stor. Får man lov til at købe et af dem (man skal skrive en motiveret ansøgning) skal man bo der i fire år - sælger man før skal halvdelen af overskuddet gå til Tingbjerg Bydelsforening.

De første syv huse forventes at stå klar i efteråret, og de interesserede skal sende deres ansøgning senest på mandag.