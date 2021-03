35.000 sårbare borgere får brev: Noget ævl

Alle i gruppe 5, der endnu ikke har booket en tid eller påbegyndt vaccinationen, (vil) få et brev fra os - senest i løbet af næste uge, siger direktøren for Testcenter Danmark. Men mange sårbare siger, der ikke er nogen tider

- Sender besked ud.....

- Min mor har fået tilbud, og der ringes og ringes og ringes, men man kan ikke komme igennem til at få en tid.

- Så dét er ihvertfald noget ævl.

- Der er folk som gerne vil, men de kan ikke.

Der er jo ingen ledige tider

Sådan skriver Susanne T i en af de hundredevis af kommentarer der er skrevet på bl.a. TV2s Facebook-profiler om de 35.000 breve, der er på vej fra Seruminsituttet til sårbare borgere, der ikke har bestilt vaccinetid - selv om de er blevet inviteret.

Og Susanne er langt fra den eneste sårbare, der mener, at brevene er spild af tid:

- Hvad hjælper det at man får at vide, man skal bestille tid når der ikke er nogle ledige tider..

- Meget skuffet.

Har været inde næsten hver dag

- Det er næsten 1-2 månder jeg fik besked, og jeg har næsten været inde hver dag, skriver Ruth N i en anden kommentar, og i nationen!-telefonen fortæller Irene H - der har knoglemarvskræft og beskriver sig selv som ekstra sårbar - at hun heler ikke har kunne få en tid.

- I stedet for at bruge ressourcer på at sende flere breve, så skulle de hellere skaffe nogle flere tider, lyder det fra Irene, men hvad med dig?

