3500 kr?: Bare behold jeres Michelin-mad

- Mad lavet med lup og pincet. Og med sovs, der ser ud som en solsort har dappet rundt på tallerkenen og til en hulens masse penge er ikke fristende.

- Men (jeg) har spist rigtig godt mange gange til meget færre penge, så behold det.

Mad og vin for 1600 kr - eller 5500 kr

Sådan skriver Lis N i en af de 46 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de beløb, man skal betale for at spise på en af Danmarks 27 Michelin-restauranter.

Listen - som du kan se her - viser nemlig at man skal lægge fra 850 kr (Formel B i København) til 3500 kr (Noma også i København) for en aftenmenu - og fra 750 kr. til 2000 kr. for den billigste vinmenu. Og selv om Lis svarer 'nej' på spørgsmålet om hun nogensinde har spist på en Michelin-stjernebesat restaurant, så er hun altså overbevist om, at den oplevelse ikke er pengene værd. Samme holdning har Lene J:

Er det sovs eller pynt?

- Kunne heller ikke tænke mig det, om så jeg fik det gratis.

- Det ser i mine øjne så 'fattigfint' ud, desuden tvivler jeg på man kan kalde det et ordentlig måltid.

- Når man ser sådan noget mad, ligger der lidt inde i midten og rundt om det er der så sprøjtet en gang farve, om det er sovs ved jeg ikke, eller bare pynt måske?

- Men i hvert fald ikke noget, der interesser mig, skriver Lene, der dog sender et 'tillykke' afsted til de restauranter, der har fået Michelin-stjerner.

Der er lige nu 38 Michelin-stjerner i Danmark fordelt på 27 restauranter. Tre stjerner mere end sidste år. men hvad siger du?