36 el-lastbiler?: Ikke strøm nok

- Godt sagt, Asbjørn.

Sådan skriver Lars I. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om Asbjørn Hansen fra firmaet AH Fragt i Vejen, der optræder i en artikel om den grønne omstilling, som politikerne på Christiansborg vil tvinge igennem ved at indføre en kilometerafgift på diesel-lastbiler.

Og den protest-aktion mod afgiften, der efter planen skal betales fra 1. januar 2025, vrede vognmænd planlægger på mandag.

Asbjørn har regnet ud, at kilometerafgiften kommer til at koste hans firma lige under seks millioner kroner pr. år - og derfor vil betyde højere fragtpriser.

Han har ikke regnet på, hvad det vil koste at udskifte alle biler med el-drevne lastbiler, da han ikke mener de findes på markedet. Og et antal opladere - som han siger koster én million stykket i lastbilmodellen - tror han heller ikke på:

- Hvis jeg tændte for el-opladere til 36 lastbiler nede på min virksomhed, så ville der ikke være strøm i miles omkreds, siger Asbjørn således til mediet, og til nationen! siger han, at kilometerafgiften i hans øjne slet ikke giver nogen klima-mening i den nuværende situation, men kun handler om at få flere afgiftskroner i statskassen.

Protest-aktionen mandag har fået flere virksomheder til at advare kunder om at leverancer kan blive forsinkede - og nationen! har også fået en mail fra Flemming S., der er bekymret for den køretur, han skal ud på næste onsdag fra Vejen til Billund og videre med fly, men hvad siger du?