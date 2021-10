Den nye barselsordning for selvstændige, retter op på en skævhed, der betød, at nogle selvstændige kun fik 80 pct. af dagpengene under barsel - mens dem, de havde ansat, kunne få fuld løn under barsel.

- Jeg forstår fuldstændigt, at nogen synes, det er underligt, at fx en steriliseret mand, skal betale til en barselsordning for selvstændige.

Sådan lyder det mandag til nationen! fra Alexander Nepper, chefkonsulent i SMVdanmark - foreningen for små og mellemstore virksomheder.

39.486 læsere: Sterile Keld skal ikke betale

Alexander har nemlig fulgt med i de debatter, flere selvstændige har rejst på nationen! om de 1225 kr., de nu er tvunget til at betale, så andre selvstændige, der går på barsel kan få op til 31.000 kr pr måned i stedet for de almindelig barselsdagpenge.

Og han vil gerne forsvare de debatskabende opkrævninger - især fordi beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et svar til nationen! om kritikken peger på, at det netop er SMV, der har kæmpet for at få indført ordningen.

Keld er steriliseret: Nægter at betale til barsel

Forarget: Kvinde uden livmoder får barselsopkrævning

Det er det samme for lønmodtagerne

Men ganske mange (39.486) af nationens! læsere synes IKKE at en 61-årig sterilsereret mand, der ikke har nogen ansatte i sin enkelmandsvirksomhed skal betale til barsel.dk. Men det har chefkonsulenten et godt svar på:

- Ordningen er præcis den samme som den, der gælder for lønmodtagere.

- Arbejdsgivere betaler også 1.225 kr. pr medarbejder, uanset alder, køn eller udsigten til at få børn. Penge, man ellers kunne have fået oven i lønnen. Så fx sterile lønmodtagere skal også af med de penge, skriver Alexander, der også svarer på, hvorfor det her barsel ikke bare bliver finansieret via skatten:

Og det blev faktisk betalt over skatten engang

- Vi har faktisk for nogle år siden haft sådan en ordning, men den blev desværre afskaffet, da der skete et regeringsskifte.

- De selvstændige, der planlægger at få et barn, har altså brug for at være sikre på, at en barselsordning ikke pludselig kan forsvinde, hvis der kommer et nyt politisk flertal, der har et andet syn på den sag.

Fremover kan selvstændige få op til 31.000 kr pr måned i barselsydelse/kompensation.

- For os i SMVdanmark er det vigtigt at lukke rettighedsgabet mellem selvstændige og lønmodtagere, så vi kan få styrket iværksætteriet og få flere til at skabe arbejdspladser og ikke blot sidde på dem.

Og nogle chefer fik mindre end deres ansatte

- Tidligere kunne selvstændige opleve kun at få 80 pct. af dagpengene under barsel, mens dem, de havde ansat, kunne få fuld løn under barsel.

- Det var ikke fair og afholdt mange fra et liv som iværksætter. Derfor er barselsfonden en god konstruktion, selv om nogen umiddelbart undrer sig, skriver Alexander Nepper, men hvad siger du?