3s telefonsælger fik jackpot: Lille familie skulle betale 17.000 kr.

Den lille familie med to børn på 2 og 8 år føler sig snydt af en telefonsælger fra teleselskabet 3, der lokkede moren til at tegne en kontrakt på fire telefoner i tre år.

OBS. 3 oplyser i en mail til nationen! mandag formiddag, at de har stoppet alle familiens abonnementer og at sagen er løst.

- Vi er en ung familie som bor på Nørrebro med to piger på hhv. 2 og 8 år.

- Estefania (mor) er nystartet selvstændig fotograf og har ingen reel indkomst pt.

- Hun er 33 år, fra Venezuela og ved at lære dansk. Det går fremad med det danske, men det er stadig svært, specielt at læse og forstå over telefonen.

Meget vedholdende

Sådan indleder Thomas B et brev til Ekstra Bladet om den i hans og konens øjne komplet urimelige behandling, de har fået fra teleselskabet 3 – og den økonomiske belastning teleselskabet er for familien.

For som du kan læse, så har familien tegnet sig for tre års mobil-forbrug – uden at vide det. Og selv om de ikke brug for mere end én telefon, har 3 solgt dem fire telefonabonnementer. Familiens brev – som 3 kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- I marts 2019 blev Estefania ringet op af en sælger fra 3 erhverv som meget vedholdende og overbevisende ville have hende til at tegne abonnement hos 3 erhverv.

- På sælgeren forstod Estefania at hun altid kunne opsige abonnementerne.

Hun signerede kontrakten elektronisk

- Hun blev overtalt og signerede elektronisk en kontrakt.

- Siden fik hun tilsendt flere simkort, hvoraf hun lånte et til sin lillesøster der var på besøg sommeren over. De øvrige blev aldrig taget i brug.

- I juni 2019 får vi stadig større telefonregninger på trods af at kun ét kort er aktivt. Vi kontakter 3 og betaler vores regninger, samt stopper med at bruge det aktive simkort.

- I januar 2020 kontakter vi igen 3 som oplyser at Estefania har tegnet en kontrakt på fire telefonabonnementer med en bindingsperiode på tre år og en pris på 89 kr pr måned for hvert abonnement.

- Vi betaler aktuelt abonnement for ét af dem, som vi ikke bruger, men efter første år bliver de øvrige tre abonnementer automatisk aktiveret - uagtet at vi ikke har simkort eller ønske om at benytte disse.

Ville gerne opsige det - men de siger nej

- På trods af lange telefonsamtaler med 3, hvor vi har forklaret situationen fastholder de at vi skal betale en totalpris på 17.370 kr.

- Vi ønsker at opsige vores abonnement, men dette er først muligt efter tre år.

- Mere end 17.000 kr. er rigtig mange penge for en ung familie på Nørrebro hvoraf den ene af forældrene er nystartet selvstændig med sparsom indkomst.

- Vi betaler selvfølgelig vores regninger, men det er rigtig hårdt at starte 2020 med at finde ud af man er blevet snydt til at skulle betale så mange penge for noget man har misforstået og ikke ønsker.

- Vi havde håbet på lidt mere forståelse fra et stort telefonselskab som 3, men er blevet blankt afvist ved enhver kontakt, samt truet med inkasso hvis vi ikke overholder den treårige kontrakt, skriver familien, og det var godt de gjorde det, for i det svar citere Sigurd Leth, direktør for erhvervsmarkedet hos 3 har sendt til nationen!, bliver der brugt ord som 'beklager', 'burde' og 'desværre'::

- Der er noget, der tyder på, at sælgeren ikke har fulgt vores proces i forhold til at sikre sig, at kunden er indforstået med indholdet af aftalen.

- Det beklager vi, og vi vil tage en dialog med den pågældende sælger om sagen.

- Vores klageteam burde være blevet koblet på sagen, da kunden kontakter os efterfølgende og undrer sig over aftalen.

- Det er desværre ikke sket, men de er i dialog med hende nu for at finde en løsning.

- Generelt anbefaler vi, at man aldrig skriver under på en kontrakt, hvis man er usikker på, om man forstår indholdet, skriver Sigurd, men hvad siger du?