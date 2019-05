4 euro: Kim prøvede at klage over udrikkelig kaffe hos Scandlines

- Jeg og mine søskende plus vores ægtefæller tager mindst én gang om året en tur til Tyskland for at udforske forskellige kulturelle og historiske steder.

- Desuden tager vores egen lille familie også jævnligt til Tyskland eller som sidste år Polen. Gedser/Travemynde.

-De sidste par gange vi skulle med færgen tænkte jeg, jeg skal ikke have deres kaffe. Alligevel, lige som sikkert mange andre, købte jeg kaffen og pøj.

- Jeg var ikke blevet klogere, men det er jeg nu.

Der er nok ikke så mange andre der klager

Sådan skriver Kim D fra nordvestsjælland om den kaffe, han og familien nu fremover IKKE vil købe når de sidder på færgerne, der sejler mellem Danmark og Tyskland. Og om de svar han har fået fra Scandlines, som han ikke føler han kan bruge til noget. Dem kan du se nedenfor, Kims brev fortsætter således:

- Jeg tænker der ikke har været mange klager over kaffen, for så havde det ændret sig.

- Men jeg er af den opfattelse, at folk finder sig i den elendige kaffe. fordi de ikke orker at tage det op.

Det er en generel udvikling med elendige kaffemaskiner

- Det er en general udvikling i vores samfund, elendige kaffemaskiner med elendig kaffe.

- Efter min mening er det blevet til pengemaskiner med misvisende henvisninger til kaffe. Vi betaler så mange penge for overfarten og så kan de ikke give os en kop kaffe.

- Det er elendig service. Ja det er overhovedet ikke service. Det er en pengemaskine, skriver Kim, der har sendt hele sin korrespondance med Scandlines med som dokumentation:

Første mail fra Kim ... sendt d. 21. maj kl. 14.23

Kære XXXX

Jeg har endelig taget mig sammen i forhold til at skrive denne mail.

Mine søskende, jeg og min hustru sejler jævnligt til bl.a Tyskland. De sidste mange gange har vi talt om billetpriserne for overfarten. Det er jo ikke ligefremt billigt, men ok vi betaler prisen.

Efter vi var kørt ombord, gik turen op til kafeteriet for at få en kop kaffe. Kaffen var stort set udrikkelig ! Vi gav 4 euro for en kop rigtig dårlig kaffe. Med de priser vi betaler for overfarten, er det så virkelig ikke mulig at lave en god kop kaffe ? Der burde da være en eller flere personer, som kan optrænes til at lave helt almindelig kaffe, til forskel fra det, som kommer ud af jeres automater.

På den lange bane i konkurrence med broen til Tyskland, ville det nok være klogt at gøre noget ud af kaffen. Det I leverer nu, oplever vi som værende utrolig dårlig service.

Jeg taler på vegne af min familie og mig selv, ganske givet også andre rejsende med jeres færger.

Scandlines svar...22. maj. 12.13

Kære Kim. Tak for din mail.

For at jeg kan hjælpe dig videre skal jeg bede dig om at oplyse mig, hvilken overfart og færge du har været på.

Med venlig hilsen / Best regards

XXXXXX XXXXXX

Catering / Retail Coordinator

Scandlines Catering ApS

Kims svar til Scandlines svar... sendt 22. maj kl. 18.17

På udvejen (kl) 10.15 d. 15 maj fra Rødby. På hjemvejen kl 18 d. 18 maj fra Puttgarden Jeg er også smiley- medlem. Men det er jo ikke det som er problemet, den enkelte færge eller besætning, det er de kaffemaskiner, som laver så elendig kaffe på samtlige færger.

I Torkilstrup på Holbæk motorvejen ligger et lille cafeteria. De kan servere, hver eneste gang vi kommer der, en god kop kaffe fra kolben. I kunne jo lave en kombination således, at i også havde kolbekaffe.

Venligs Kim D.

Scandlines svar d. 27. maj kl. 12.08

Kære Kim

Tak for dit svar.

Vi beklager, at kaffen ikke falder i din smag, da den er udvalgt specielt til Scandlines. Kaffemaskinerne giver desuden et standartprodukt og giver den konsistent oplevelse hver gang.

Vi oplever ikke efterspørgsel på kolbekaffe og har udfaset den grundet vigende kvalitet.

På alle Scandlines overfarter er der også mulighed for at vælge Vores premium produkt Starbucks Coffee, håber det kan falde i din smag.

Med venlig hilsen / Best regards

XXXXX XXXXX

Catering / Retail Coordinator

Scandlines Catering ApS

Kims sidste mail ... sendt 27. maj kl. 15.59

Undskyld mig nu holder jeg ikke takt og tone !

Jeg, min store familie med flere, er af en total anden opfattelse..

Kaffen er mildest talt elendig.

Jeg forstår på jeres svar, at i kører videre efter samme koncept for profit optimering og nul service.

Jeres priser er horrible og overfarten mere end betalt.



Jeg sender det videre til pressen.

