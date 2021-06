40 ubesatte job - 738 arbejdsløse: Hvad sker der?

Arbejdsgivere, der plejer at ansætte unge mennesker i feriejob, har problemer med at skaffe medarbejdere. Det undrer Lasse A - for der er 125.000 mennesker, der er arbejdsløse

- Jeg synes det er helt vildt, at man hører om stillinger i Danmark, der ikke kan besættes – samtidig med at der er mere end 100.000, der får kontanthjælp eller dagpenge, fordi de ikke kan finde arbejde.

- Hvad sker der? Der er noget helt galt med systemet.

Spørg jobcentrene

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen, da Lasse A ringede ind med en kommentar til artiklen '180 kr. i timen: Hold da op' - en artikel om de problemer, en del restauranter, fabrikker, landbrug og mange kommuner har for tiden med at skaffe arbejdskraft.

Flere arbejdsgivere nævner nemlig, at de tusindvis af unge, der arbejder som podere, er et problem. Men Lasse har en ide:

- Jeg synes I - hvis I ellers er noget værd - skal spørge konsulenterne på jobcentrene, hvorfor de ikke hjælper folk med at få de ledige stillinger.

- For så vidt jeg kan se, er mange af de ledige job, faktisk nogen, de fleste normalt fungerende mennesker kan finde ud af, sagde Lasse.

Vild vækst I jobannoncer Der er nu cirka 40.000 offentligt udbudte jobs i Danmark. Før Corona i februar 2020 var der blot ca. 27.000 udbudte jobs.



Det viser en aktuelt opgørelse fra jobsøgemaskinen Jobsearch.dk, som indsamler alle offentligt udbudte jobs fra danske virksomheders hjemmesider.



- Billedet er hurtigt blevet vendt på hovedet. I forbindelse med corona-restriktionernes gradvise ophævning, er der sket en eksplosion i mængden af jobannoncer inden for alle typer områder. - De danske virksomheder er vågnet, og noget tyder på at de tror på fremtiden, siger Thomas Storm fra Jobsearch.dk.



Coronakrisens jobmæssige lavpunkt var i maj 2020, hvor der kun var cirka 15.000 jobannoncer i Danmark. Kilde: Jobsearch.dk Vis mere Vis mindre

I Vesthimmerland Kommune fortalte ældrechef Per Nielsen i begyndelsen af ugen til DR Nyheder, at han manglede 40 ferieafløsere:

- Det (er...) tydeligt, at den store mængde unge mennesker især - og andre ledige - har fået job som podere i de podestationer, der er rundt omkring i landet, sagde han. I Vesthimmerland Kommune var der pr 16. maj registreret 738 ledige på jobcentret, og nationen! har derfor - på Lasses opfordring - spurgt, hvorfor nogle af de ledige, ikke kan hjælpe i ældreplejen i ferien.

Ældrechef: Jeg er i dialog med jobchefen

Og til det svarer Per NIelsen:

- Rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet er ikke en ny problemstilling, hverken i Vesthimmerland eller i mange andre af landets kommuner.

- Corona-pandemien og vigtigheden i at teste og dermed ansætte test-personale, har bare medvirket til, at vi har oplevet en mere udfordret rekruttering.

Og nu mangler vi kun 15-25

- Jeg er selvfølgelig i dialog og samarbejde med vores job- og arbejdsmarkedschef og vores anslåede 40 manglende ferievikarer i sidste uge er også i skrivende stund allerede nedbragt til 15-25, skriver ældrechefen fra Vesthimmerlands Kommune, Per Nielsen Elb, til nationen!