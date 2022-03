400 mand skred fra fabrik: Chef siger undskyld

- Respekt …

- I alt for mange ledelser er lederen/ledelsen fuldstændig ligeglad med deres arbejdere. Selv om det jo er dem som tjener pengene til firmaet

HR er altid på chefens side

- Og HR er som sædvanligt til at lukke op og skide i, ledelsens forlængede arm som altid tager ledelsen parti.

- Der er simpelthen for mange mennesker, der forlader deres arbejde, ene og alene grundet en dårlig chef.

Sådan skriver Johnny B. i en af de - hold fast - 330 kommentarer, der er skrevet om de 400 mand fra landbrugsmaskine-fabrikken Kverneland i Kerteminde, der nedlagde arbejdet i fredags i protest mod tonen.

Chef til nationen!: Der er sagt undskyld

Den lokale avis Fyens.dk har talt med flere af de utilfredse medarbejdere, der fortæller at ledelsens sprog var blevet for groft. Og en episode torsdag eftermiddag var dråben, der fik medarbejdernes til at sige: Tal ordentligt - det her gider vi ikke.

Kl. 8.00 mandag begyndte et fællesmøde med samtlige 400 ansatte, hvor chefen skulle sige undskyld. Og nationen! har været i kontakt med fabrikken her til fomiddag, og der BLEV sagt undskyld, og alle mand er nu i gang igen:

De er ikke mere værd en dem på gulvet

- Sejt gået! Man skal sku' ikke finde sig i at blive behandlet som en robot, skriver Pernille A. i, og Jesper H. fatter ikke, at chefer tror at det er dem, der skaber værdi:

- Sådan skal det være.

- De skal ikke tro de er mere værd end dem på gulvet..

- For uden de hårdt arbejdende ansatte, så kommer der ikke en skid i produktion, skriver Jesper.