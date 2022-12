4000 procent: Vil forbyde asyl

- Komplet enig.

- De flygter fra et sikkert land. Men Frankrig er jo egentlig også et sikkert land.

Sådan skriver F fra Cheshire i en af de 2507 kommentarer, der er skrevet på den britiske avis Daily Mail om de 11,241 albanere, der i årets ni første måneder har sat livet på spil i en gummibåd og krydset den engelske kanal. Og de 264 albanere, der gjorde det samme i samme periode 2021.

Skrid ud af landet

Bevisligt sikkert

For stigningen - der ligger på rundt regnet 4,000 procent, og betyder at cirka hver tredje flygtning, der er kommet er fra Albanien - har nu fået Storbritanniens migrationsminister til at foreslå et asylforbud.

- Albanien er bevisligt et sikkert land.

- Det er meget svært at se, hvordan en albaner skal være i stand til at søge asyl her i Storbritannien, siger Robert Jenrick ifølge avisen, og læser man videre i de mange kommentarer, er der stort set ingen, der er uenige:

Annonce:

- Der kan da ikke være særlig slemt i Albanien.

Man tager jo på ferie i Albanien

- Folk tager jo på ferie der, skriver P fra Nottingham, og Lakes W fra Lancaster - der har fået 8866 likes - samler hele debatten op i de her sætninger:

- Albanien er fuldstændig sikker.

- Og ingen skulle have lov til at søge asyl, hvis de kommer hertil fra et fuldstændig sikkert land, Frankrig inkluderet.

- De skal bare sendes hjem, skriver han.

Gik ikke: 600.000 kr. pr. flybillet

33.000 sejlende asylsøgere i alt

Der er kommet 33.000 asylsøgere sejlende til England i de første ni måneder af 2022. Mere end hver tredje kommer fra Albanien. Danmark har taget imod 4200 asylsøgere i årets ti første måneder. De 2000 kommer fra Ukraine, og det fremgår ikke af de officielle tal, at der er kommet asylsøgere fra Albanien, men hvad siger du?