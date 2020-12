41 kæmpemøller: Vrede jyder får fire uger

Der har været massive protester mod de to havvindmølleparker i Vesterhavet, men nu sætter Energistyrelsen gang i projekterne.

- Vattenfall får tilladelse til at etablere #VesterhavSyd og #VesterhavNord.



- Klager skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

- Det vil sige senest den 11. januar 2021.

Hvor skal vi sende strømmen hen?

Sådan skriver folkene bag Facebook-gruppen Stop Vesterhav Syd i et opslag om den afgørelse Energistyrelsen har truffet om Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Et opslag, der når man tænker på gruppens navn, ikke overraskende har fået flest vrede smileys.

Vindkraft er ustabil

Afgørelserne giver nemlig Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet, og det sker altså d. 11. januar.

- I andre lande er man klar over, at vindkraft er ustabil.

- Derfor arbejder man på at bygge tradtionelle topmoderne atomanlæg. Man arbejder også på små anlæg og det ser interessant ud, skriver Bent M i den seneste kommentar på Facebook-siden, og på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns side, har Energistyrelsens beslutning fået Jens B til tasterne:

Grøn strøm?

- Hvor skal vi sende den grønne strøm hen?

- Ville den være mindre grøn produceret længere fra kysten?

- Burde vi investere i andre teknologier?

- Kan sådanne spørgsmål affærdiges med 'grøn strøm, spørger Jens B på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns side.

Vattenfall har oplyst til Energistyrelsen, at de to havvindmølleparker forventes at kunne levere strøm svarende til elforbruget i ca. 350.000 hustande, men hvad tænker du?

