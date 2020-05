42.000 ramt af skattebommert

To linjer forrykkede sig, da Skattestyrelsen skulle sende breve til 50.000 virksomheder. Det betød, at 42.000 af dem havnede i den forkerte e-Boks

- Hej.

- 6 maj fik jeg en meddelelse fra Skattestyrelsen - i min e-Boks

- Der var desuden en, for mig fremmed, skrivelse til et andet firma.

- Den var også sendt til mig i e-Boks.

- 7. maj fik jeg så en mail om, at jeg skulle se bort fra det brev, der ikke var til mig.

Og vil det gentage sig?

Sådan lyder de første sætninger i en mail, nationen! har modtaget fra en mindre dansk erhvervsdrivende, der synes, at den højt roste sikkerhed ved at bruge e-Boks fik et skår forleden.

Vedkommende - som ikke tør lægge sig ud med Skattestyrelsen og derfor optræder anonymt (nationen! kender personens navn) - undrer sig nemlig over, at der kan havne et brev til en anden modtager i en e-Boks.

Skattestyrelsen har set brevet og svarer nedenfor - den bekymrede erhvervsdrivendes brev, fortsætter nemlig således:

- Hvordan kan det ske?

- Og hvor mange har modtaget breve, de ikke skulle have modtaget?

- Og vil det gentage sig, skriver personen, der i øvrigt ikke er den eneste, der har kontaktet nationen! omkring fejlleverede e-Boks-breve fra Skattestyrelsen. Og i det svar Skattestyrelsen har sendt, oplyser de da også, at der er titusindvis af eksempler:

Skattestyrelsen: Indholdet i brevene var helt enslydende

- 5. maj påbegyndte Skattestyrelsen at sende informationsbreve ud til omkring 300.000 af landets små og mellemstore virksomheder.

- Indholdet i brevene var helt enslydende og udelukkende generel serviceinformation om muligheden for at få et rentefrit lån, der svarer til den moms, som virksomhederne har indbetalt i marts.

- Brevene blev sendt ud i portioner af 50.000 ad gangen.

Men forkert brevhoved på 42.000 ud af 50.000

- Vi opdagede dog hurtigt, at cirka 42.000 af brevene i den første runde af forsendelser var stilet til modtagerne med et forkert brevhoved på.

- Der er tale om en menneskelig og ærgerlig fejl, som dog blev rettet straks, og som derfor ikke optrådte i de næste runder af forsendelser.

- Det er vigtigt at understrege, at der kun var tale om brevhovedet, som var forkert – og at der ikke er delt konkrete oplysninger om den enkelte virksomhed, forklarer underdirektør i Skattestyrelsen Peter Thorgaard og uddyber:

De fik hurtigt det rigtige brev med deres brevhoved

- Det er jo beklageligt, og straks efter at vi blev opmærksomme på fejlen, sendte vi derfor også breve, hvori vi beklager, til de virksomheder, der var berørt af fejlen.

- Samtidig fik de pågældende virksomheder hurtigt det rigtige brev med deres brevhoved på.

- Vi lagde desuden en vejledende tekst på TastSelv Erhverv, hvori vi oplyste, at fejlen var sket - men også at vi både beklagede, og at fejlen var rettet igen.

Vi er ærgerlige

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over fejlen, og derfor kontaktede vi også med det samme de berørte virksomheder, siger underdirektøren.

- Fejlen betød, at en virksomheds navn ikke stemte overens med det CVR-nr., der dannede grundlag for, hvilke virksomheder der modtog brevet.

- Populært sagt kan man sige, at to rækker i et regneark forskubbede sig, og så var der ikke længere et match mellem navn og cvr.-nr.

- En virksomhed modtog således et brev stilet til en anden virksomhed, men selve ordlyden i brevene var helt ens, skriver Skattestyrelsen, men hvad siger du?