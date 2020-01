43-årig til ældre dame: Du lærer aldrig at bruge rejsekort

- I dag mødte jeg en ældre kvinde ved stoppestedet i Lyngby.

- Hun var tydeligvis lidt hjerneskadet, men hun kunne sagtens tage bussen med sit pensionistkort.

- Da hun så billetten på min mobil sagde hun: 'Hvad er det?'.

Hun bliver isoleret til sommer

- Jeg forklarede hende, at det var min billet, og at den var på mobilen. Det forstod hun ikke, så hun gentog: 'Hvad er det?'.

- Jeg er ret sikker på at denne kvinde og mange andre som hende bliver isolerede til sommer, hvis pensionistkortet af pap forsvinder.

Sådan indleder Ida H et brev til nationen! om det pensionistkort Movia, DSB og metroselskabet ville droppe og erstatte med rejsekort. Ida frygter, at de sandsynlige prisstigninger og ikke mindst de digitale udfordringer vil isolere de ældre og udsatte i deres hjem, fordi der ikke er råd til alle de hyggelige spontane ture. hendes brev - som hun håbet at cheferne i Movia, DSB og metrosleksbate vil læse - fortsætter nemlig således:

Og hvad koster det?

- Andre vil måske kunne bruge rejsekortet, men de vil ikke kunne regne ud, hvor dyrt det bliver, og pludselig får de en kæmpe regning.

- Deres hverdag vil blive smadret, og det er der vel ingen, der ønsker.

- Mit forslag er, at man under ingen omstændigheder fjerner pensionistkortet, og man skal heller ikke røre ved det fysiske papkort, skriver Ida, der foreslår at Movia, DSB og Metroselskabet - i stedet for at genere pensionisterne - kunne overveje at fratage folketingspolitikerne deres 'mimrekort', da de jo alle sammen kører gratis.

Man skal huske at aktivere kortet

På Politiken.dk er der også stor opstand over mimrekortets død - og Anne-Marie K har fået 30 likes for denne tekst:

- Nu skal borgere i denne aldersgruppe, som ofte ikke er digitalt selvkørende, til at finde ud af at tanke rejsekortet op.

- Har man ikke computer, kræver det adgang til fysisk butik, som kan ligge langt væk, og man skal huske at aktivere kortet.

Hvem kommer mon til at betale en masse bøder?

- Og så skal man huske at checke ind og ud. Ikke altid lige nemt - heller ikke for os andre.

- Ældre har ofte flere problemer med at huske, så hvem kommer mon til at betale masser af bøder for at glemme at tjekke ind og ud?

- Hvor mange glemmer mon at holde øje med, om der er penge på kortet? Hvor mange ældre taber mon kortet i trængslen i bussen - det kan være svært at holde fast på, da det er lille og glat?

- Alternativet er at købe billetter hver gang - men det er betydeligt dyrere, og kræver overblik over, hvor langt man skal - og på togstationer kræver det en (fungerende) billetautomat, som mange ældre også vil have problemer med at betjene.

DOT: Vi har kun de penge vi har

- Jeg gider ikke høre på det sædvanlige hylekor om, at mange ældre skam klarer den slags helt fint. Det er irrelevant - det, der er relevant er, at det er der også mange ældre, som IKKE gør - og nu har man så på endnu et område tvangsdigitaliseret dem, og gjort deres tilværelse mere besværlig og dyrere, skriver Anne-Marie K, og nationen! har spurgt Movia, hvad der skal til for at ændrer beslutningen, og har modtaget dette svar:

- I DOT er vi forpligtet til at leve op til loven. Loven siger, at vi skal harmonisere vores priser, også pensionistpriserne, og rigtig mange pensionister har desværre ikke mulighed for at få rabat i dag.

- Samtidig har vi kun de penge, vi har – den samlede rabat til pensionister skal være den samme før og efter reformen.

Nogle får 90 procent i rabat i dag

- Inden for de rammer har vi arbejdet hårdt på at finde den mindst ringe løsning.

- Det gør vi vel vidende, at der er nogle pensionister, der i dag får meget høj rabat – nogle helt op til 90 pct.

- De får selvfølgelig mindre i rabat fremover, fordi vi kommer til at give 40 pct. rabat til alle, så flere pensionister kan få gavn af pensionistrabatten end tilfældet er i dag, skriver talsmand for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen, men hvad siger du?

