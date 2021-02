44-årig tvinges i vuggestue: Mia er bange

- Jeg er 44 år og går på 1.semester på pædagoguddannelsen KP Campus Carlsberg.

- Vi blev sendt hjem fra Campus for at forhindre smittespredning men nu SKAL vi ud i 7 ugers praktik.

- Det gør mange af os angste, fordi vi skal bryde den sociale boble vi har fået skabt os pga. de givne restriktioner - men også hjemsendelsen fra uddannelsen.

Utryg: Søn skal passes med fremmede børn

Ministeriet: Praktiforløb er vigtigt

Sådan indleder Mia L et brev til nationen! om at skulle arbejde i en vuggestue i en corona-tid. Mia har talt om sin frygt med uddanelseslederen, som godt kan forstå hende, men ikke kan hjælpe hende - og TV2 Lorry har på baggrund af Mias frygt, hevet fat i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som heller ikke mener, at der er noget at gøre:

- Det (er) vigtigt, at de studerende, så vidt muligt, får deres praktikforløb som planlagt.

- Uddannelses- og Forskningsministeriet er i tæt dialog med både studerende og uddannelsesstederne om situationen, og daginstitutionerne har et stort fokus på at overholde restriktionerne på området.

Så få forsinkelser som muligt

- Det gælder om, at så få som muligt bliver forsinket i deres uddannelse, ellers vil det på længere sigt gå ud over antallet af færdiguddannede pædagoger, som der er brug for ude i institutionerne, skriver ministeriet til TV2 Lorry, men det er Mia slet ikke tilfreds med. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Far til tre: De er ved at slå hinanden ihjel

Skal vi 'bare' finde os i det?

- Jeg ved godt at 'hjulene' skal holdes igang trods Corona, men nu hvor den engelske virusvariant er i udbrud, kan jeg absolut ikke se det fornuftige i at jeg og mine medstuderende i alderen 20-45 nu skal ud og socialisere i daginstitutioner, botilbud mv.

Jeg beder om selv at kunne vælge

- Det pædagogiske erhverv er ikke blevet tilgodeset i pandemien og nu mærker vi også - som pædagogstuderende - hvad vi 'bare' skal finde os i fra politikernes side.

- Det er ikke fair, at vi kan blive smidt ud af vores uddannelse eller får meget fravær, fordi vi er bange for at blive smittet.

- Jeg ønsker at vi får et frit valg om at deltage i praktik i denne coronatid, skriver Mia, men hvad tænker du?