45 smøger pr. dag: 82-årig storryger synes sygeplejerskerne er sarte

- Hej.

- Jeg hedder NIels Jørgen, jeg er 82 år, og jeg bor i Tårnby i et rækkehus.

- Jeg går meget dårligt, og har ikke været uden for en dør i mere end syv år. Jeg har ikke engang været ude på min overdækkede terrasse.

- Jeg har brug for hjælp, for lige nu har jeg ikke fået min medicin i 14 dage.

To pakker røde prince pr dag

Sådan lød det tirsdag i nationen!-telefonen, da Niels Jørgen W. ringede ind. Niels Jørgen - som har arbejdet som fuldmægtig på Tårnby Rådhus - er nemlig så skuffet over de behandling han lige nu får af kommunen. De sosu'er og sygeplejersker, der hjælper ham tre gange om dagen, vil nemlig ikke have at han ryger, mens de arbejder. Og det synes han er for dårligt. nationen! har bedt Tårnby Kommune om at svare på hans klage - det svar kan du se nedenfor. Niels Jørgens brev fortsætter nemlig således:

Så det er én hvert kvarter eller tyvende minut

- Jeg ryger lige over to pakker røde prince om dagen, og som regel kan jeg også lade være med at at ryge, når hjemmehjælpen kommer de tre gange i løbet af dagen.

- Men når sygeplejerskerne kommer - og det gør de hver anden uge i cirka en halv time for at pakke min medicin til mig - så har jeg altså brug for at tænde en cigaret, når det er gået 20-25 minutter.

- Så nu vil de ikke komme her mere, og derfor har jeg ikke fået medicin i snart to uger.

- Jeg har en dejlig og udmærket læge, som også er bekymret, det handler om blodfortyndende, Marivan og jerntabletter for blodprocenten, i alt 5-6 piller pr dag.

Har haft et godt liv

- Jeg er delvist invalid og kan ikke gå uden rollator, og det er også i orden, jeg har haft et godt liv.

- Men fjernsyn og cigaretter er faktisk min eneste fornøjelse, og jeg er skuffet over den måde samfundet behandler os rygere på, lyder det fra Niels Jørgen, som dog nok kommer til at rette ind og tage nogle længere smøgpauser, hvis han vil have hjælpe fra kommunen. Ihvertfald lyder svaret på nationen! spørgsmål således:

- Helt generelt udtaler forvaltningen sig ikke i personsager.

Kommunen: Der er rygeforbud når du får hjælp

- Men i forhold til dit spørgsmål, henvises til kommunens kvalitetsstandarder, hvor der står, at ”der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom', skriver ældrechef i Tårnby Mette Jakobsen, der også har sendt et link, så interesserede kan læse Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet.