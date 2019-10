483 mio ekstra til Afrika: Ved godt det er upopulært

Selvom Socialdemokratiet udgør en mindretalsregering, bør de have modet til at træffe upopulære beslutninger, hvis disse beslutninger, objektivt set, forekommer rimelige og nødvendige, skriver Troels, der bor i Afrika.

– Stor var min skuffelse, da jeg læste at regeringen vil fastholde ulandsbistanden på 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI).

- At det i realiteten bliver verdens fattigste, der ikke har stemmeret i Danmark, som kommer til at betale for den grønne omstilling.

- Denne udmelding har ført til en - efter min mening forståelig – opstandelse blandt regeringens støttepartier.

Brug pengene fra Lindholm

Sådan indleder Troels M, cand.polit. og specialist i nødhjælps- og udviklingsbistand, et brev til nationen! om finanslovforhandlingerne og Danmarks bistand til verdens fattigste mennesker. Du kender Troels, som bor i Mali i Afrika, fra nationen!-klassikere som Troels vil give Støjbjerg en lektion i frygt og respekt: 90 procent er muslimer 321 kommentarer) og Vi er styrtende rige her i Danmark: Flovt vi ikke giver mere til Afrika (481 kommentarer) - og han synes, der ville klæde Danmark at lægge en lille halv milliard oveni i de næsten 17 milliarder, der allerede er afsat til bistand. hans brev - som han er med på vil give noget debat - fortsætter derfor således:

- Det er korrekt, at Danmark er blandt de få lande i verden, der opfylder FNs målsætning om en ulandsbistand på mindst 0,7 % af BNI. Men støttepartiernes – og min – holdning er, at vi bør være mere ambitiøse.

- -Ingen forventer, at regeringen på få år kan rette op på alle de ulykker, som skiftende borgerlige regeringer har påført Danmark – og verden – siden 2001.

- Men jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre at finde finansiering til i hvert fald at komme et stykke af vejen. Iflg. finanslovsforslaget vil ulandsbistanden i 2020 beløbe sig til 16,948 mia. kr. svarende til 0,7 % af BNI.

- Med mindre jeg har regnet galt, vil et niveau på 0,72 % af BNI indebære en merudgift på ca. 484 mio. kr. Og såfremt bistanden udgør 0,73 % af BNI, vil merudgiften være ca. 726 mio. kr.

- Med de besparelser på statsbudgettet, som I har lagt op til, burde det kunne lade sig gøre at finde disse midler.

Der er flere stedet man kan finde pengene

- Alene den tidligere regerings tåbelige idé om at gøre Lindholm til udrejsecenter for kriminelle flygtninge, som I har givet det endelige dødsstød, fører til besparelser på adskillige hundrede millioner kroner.

- Hertil kommer tilbagerulning af lempelser vedrørende bo- og gaveafgift, fastholdelse af skat på fri telefon, fastholdelse af loft på aktiesparekonto og højere tobaksafgifter, blot for at nævne nogle få yderligere steder at finde de nødvendige midler.

- Jeg ved godt, at en stigning i den danske ulandsbistand ikke er populær i store dele af befolkningen. Men selvom I udgør en mindretalsregering, bør i have modet til at træffe upopulære beslutninger, hvis disse beslutninger, objektivt set, forekommer rimelige og nødvendige.

- Og en beslutning om at hæve niveauet for ulandsbistand vil jo have jeres støttepartiers fulde opbakning.

De fleste siger at bistanden ikke har hjulpet

- Når jeg tidligere har deltaget i den offentlige debat om dette spørgsmål, har reaktionerne været overvejende negative. Det mest anvendte modargument mod en stigning i bistanden er, at siden Danmark begyndte at yde bistand, er der blevet pumpet milliarder af kroner i Afrika – og hvad er resultatet?

- Korrupte regeringer, der kun meler deres egen kage.

- Til det kan jeg kun stille modspørgsmålet: hvor lang tid tog det egentlig Danmark at nå den placering som højt udviklet land, som vi kender det i dag?

- Svaret er, et godt stykke over hundrede år, hvis vi tænker tilbage på slaget på fælleden for mere end 100 år siden.

- Og nu forventer bistandsmodstanderne altså, at Afrika på de ca. 60 år, som er gået siden kolonitidens ophør, skulle kunne nå til samme høje udviklingsstandard og være totalt fri for korruption. Selvfølgelig aldeles urealistisk.

Men kig lige på Senegal, Ghana, Botswana, Namibia og Niger

- Hvortil kommer, at denne kritik synes ensidigt fokuseret på lande, hvor det ganske rigtigt går meget dårligt. Somalia, Sydsudan, DR Congo, Zimbabwe, Den Centralafrikanske Republik og Nigeria, som naturligvis tegner et billede af Afrika syd for Sahara som et håbløst kontinent, der ikke er værd at ofre flere penge på.

- Men kritikerne af mere bistand overser, at det faktisk virkelig går fremad i en række andre lande, hvor der flere gange er skiftet regering ved demokratiske valg – lande som har indledt en stabil økonomisk og social udvikling og er rollemodeller i Afrika.

- De er bare ret små og fylder derfor ikke ret meget – ikke nok til at nuancere det negative indtryk af Afrika syd for Sahara. Jeg kan nævne lande som Senegal, Ghana, Cap Verde, Mauritius, Botswana, Namibia og Niger.

Mere bistand er lig med mindre uro

- Jeg synes derfor, at I alvorligt skal genoverveje dette spørgsmål.

- Det sidste, som Danmark har brug for nu, er uro mellem regeringen og støttepartierne. De borgerlige fryder sig utvivlsomt, og det skulle ikke undre mig, om der allerede er tændt lys i othellokagerne i visse af oppositionspartiernes gruppeværelser.

- Og det som Danmark bestemt heller ikke har brug for, er et valg i utide, som meget vel kan blive den yderste konsekvens, hvis regeringen fastholder sit standpunkt i denne sag, skriver Troels, men hvad tænker du?