496 mio: Vandt i 'aconto-bingo'

- Vi skal have 16.000 tilbage.

- Det kunne nok havde været regnet bedre ud.

Svineri: Nogen er måske gået fra hus og hjem

Sådan skriver Sonni S. i en af de kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de 80.000 af Andel Energis gaskunder, der i disse dage får besked om, at de har betalt for meget i aconto - alt for meget. I snit skal de gaskunder, der benyttede sig af muligheden for at lave en ekstraordinær måleraflæsning, så der balance i betaling og forbrug, have cirka 4200 kr retur fra Andels plus 2000 kr. fra gasdistributionsselskabet Eviada - i alt skal Andels-gaskunder altså have udbetalt 496 millioner d. 6. marts:

- Svineri. Tænk på dem, som måske har måttet gå fra hus og hjem på den konto....

Annonce:

- Fy føj, skriver Bo O. i anden kommentar, og i en mail til nationen! skriver Thomas L, der skal have - hold fast - 34.805 kr. retur for sit gasforbrug, at hans familie var ved at gå i panik, da de store regninger tikkede ind sidste år:

Brugte opsparingen og skruede ned for fyret

- Da vi fik en aconto-regning på 22.000 i stedet for ca 6.000, gik vi jo nærmest i panik.

- Opsparingskontoen blev tømt, og så blev gasfyret nærmest slukket.

- Derefter har jeg holde meget tæt øje med vores forbrug uge for uge, for at sikre at vi ikke brugte for meget. Og så har varmen i huset ellers være skruet ned på et absolut minimum hvor vi har måtte holde os varme med trøjer og tæpper.

- Det er jo grotesk at man ikke har kunne justere sit forventet forbrug ned til noget der var mere realistisk, så man kunne undgå disse kæmpe regninger.

Der har ikke været plads til mange fornøjelser

- At have betalt 35.000 kr for meget er jo helt vildt.

Annonce:

- De penge har jo stået og manglet i løbet af sidste år, så der har ikke været plads til mange fornøjelser, skriver Thomas, der 'stadigvæk er lidt i chok' over de mange penge han og familien har 'lånt' ud til Andel, mens de har skulle spare på alt andet for at få dagligdagen til at hænge sammen.

Kim skal have 34.805 kr retur. Christoffer, som også har sendt en mail til nationen! skal have 31.716 kroner retur, og Gerne J synes der er tale om en politisk skandale:

- Tænk på alle dem, som har måttet indefryse betalingerne. Optage lån, bruge friværdien til høje omkostninger og renter. De menneskelige omkostninger. At sidde der, og ikke have penge til at betale sine regninger.

- Det er helt utilstedeligt og kynisk, skriver Gerner J. nemlig i en kommentar på Facebook, om det der nu hedder 'den store aconto-skandale', hvor han også opfordrer nogle politikere til at se på det, han kalder et 'samfundsskadeligt forhold', men hvad tænker du?

OBS: Hvis du også skal have et større beløb retur fra din gasleverandør - og har en holdning til det - er du velkommen til at skrive til harder@eb.dk

Fik 23.469 kr retur: Gaskunde raser

Fryse-bonus: Kunder får 420 millioner tilbage

Ovn-fidus: Får 14.000 kr. tilbage