50 eller 100 milliarder: Kattegat-bro hidser folk op

Politikerne taler igen om en fast forbindelse over Kattegat, men hvad siger du? Og kunne den gå tværs over Samsø?

- Få nu lige først lavet motorvejen færdig til Kalundborg, så kan vi tage stilling til en bro derefter!

Verdens dårlig idé

Sådan skriver Mads W. i en af - hold fast - 1700 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om, at regeringen har valgt at gå videre med at undersøge muligheden for en fast forbindelse over Kattegat.



Og Mads er ikke den eneste, der synes, at en bro, der skal forbinde Sjælland med Jylland, er en dårlig idé:

- NEJ!

- Verdens dårligste idé .. naturen på Røsnæs er så smuk..

Storebæltsbroen er bygget til det samme

- Kør over Storebæltsbroen. Det er derfor, den er blevet bygget, skriver Laila J. således, og Jeanette J. er heller ikke begejstret:

- Nej, mener en 3. Limfjordsforbindelse har første prioritet.

- Alt andet er fråds, skriver hun.

Undersøgelser har tidligere vurderet, at prisen på en Kattegatforbindelse ville ligge på mellem 58 og 136 milliarder kroner, afhængigt af om forbindelsen skal være med eller uden tog. Regeringens udgangspunkt er, at der skal være tog-skinner på en ny bro.

Øboerne på Samsø

Og selv om mange lader til at være imod brotanken - især folk, der synes, det er ærgerligt, hvis broforbindelsen kommer til at skære Samsø midt over - så er der nogle, der godt kan se perspektivet:

- Jeg forstår godt alle de folk, der er imod en Kattegatforbindelse, da det kan have konsekvenser for øboerne på Samsø.

- Men man er også nødt til at tænke i et større perspektiv her, at åbne en forbindelse direkte mellem Danmarks to største byer, vil skabe en markant bedre infrastruktur, end der ses i dag.

Lad os få bygget den bro nu

- Dette bliver medvirkende til, at det trafikale pres, der ligger på Fyn, vil blive væsentligt mindre.

- Lad os få bygget den bro, og det kan kun gå for langsomt!

- Bedre infrastruktur i Danmark, Tak, skriver Sebastian H., der har fået 63 likes.