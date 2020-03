50 gratis pizzaer: Emrah og Mustafa siger tak

- Vi, Tannhäuser Pizzaria, vil gerne takke vores hårdt arbejdende sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonlae for deres kæmpe indsats - især under coronakrisen, hvor de har været under et ekstraordinært pres.

- Vi håber, at I trives godt under omstændighederne og håber, at i vil nyde godt af en pause med noget pizza.

- Man skal hjælpe, hvor man kan, og vi håber, at dette ville opfodre andre til at gøre det samme.

Hjælp til folk i sundhedsvæsenet

Sådan skriver Emrah Y. fra Marielyst i dag til nationen! Han er en af de mange pizzaria-ejere, der har tænkt på, at et stykke pizza midt i coronaknokleriet, kunne være en god ide. Og derfor bragte han pizzaer ud til Nykøbing Falster sygehuse i går til hele aftenvagten.

Her er der pizzaer fra Milas Pizzaria Stenløse til medarbejderne på Egedal Sundhedscenter.

Hospital sagde nej til gratis pizza

Og sørme om ikke også Milas Pizzaria Stenløse, der er ejet af Necati K., har doneret 25 pizzaer. Planen var først at pizzaerne skulle til Frederiksund Hospital, som dog valgte at sige nej pga de vil ikke tag nogle risiko da der er virus ligenu.

- Men så fik Mecit hjælp til at finde et andet sted at donere de her 25 pizzaer, det blev så Egedal Sundhedscenter i stedet for Frederikssund hospital.

- Vi har valgt at gøre det her for hjælpe alle der arbejder i sundhedsvæsnet i denne her svære tid, skriver Mustafa K.

Pizzeriaerne kan ikke ligesom andre spisesteder ikke holde åbent for andet end take-away i øjeblikket, da regeringen har bestemt, at restauranter skal holde lukket det næste stykke tid, mens man opfordres til ikke at samles mere end ti personer.

