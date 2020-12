50 i kø: Her drukner de i pakker

Synes du, køen for at få en pakke udleveret er blevet længere i år? Det synes købmand Egon Høst i Haderslev

- Otte ud af ti gange, når jeg har bestilt varer over nettet hjem til mig selv, kommer der en mail/sms om, at der ikke var nogen hjemme, da de var forbi med pakken.

- Selv om jeg altid sidder hjemme og venter, tør knap nok gå ud og skide ...

- Så skal jeg alligevel hente den i en pakkebutik, og det glemmer alle pakkeudbringningsfirmaer ...

'Usynlige' Birthe: Postnord-bud skrev jeg ikke var hjemme

Vil hjælpe os

Sådan skriver Kim N. i en af de 51 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil. efter at Menu i Haderslev har opfordret folk, der nethandler, til at få varerne leveret på hjemmeadressen.

- Især hvis man bestiller meget store og svært håndterbare pakker.

- Det ville virkelig hjælpe os - og kunderne selv, siger Egon Høst fra Menu Haderslev til avisen, der kan fortælle, at der stod op mod 50 mennesker i kø til pakkeudlevering i fredags.

Vanvittigt

Men Kim er ikke den eneste, der synes, at opfordringen er en smule misforstået:

- Var der i fredags ... tror der var 30 før mig.

- Vanvittigt ...

- Jeg havde så betalt 30 kr. ekstra for at få min pakke leveret, men fik alligevel en mail om, at jeg skulle hente pakken i Meny, skriver Allan H., og Gunnar C. bruger en del flere ord:

Verden bliver mere og mere global

- Menu har selv truffet valget om at udlevere pakker for en eller flere kurervirksomheder, og hvis ikke det var gavnligt for deres indtjening, ville de ikke gøre det.

- De modtager betaling for deres service, og samtidig trækker de kunder ind i butikken.

De lokale må have konkurrencedygtige priser

- Verden bliver mere og mere global, og lokale forretninger må tilpasse sig den ændrede konkurrence.

- Hvis lokale butikker kunne tilbyde de varer, der købes på nettet til en konkurrencedygtig pris, ville de fleste købe lokalt, skriver Gunnar C., men hvad siger du?