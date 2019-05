50 km fra København: Her vil de forbyde tørklæder i skoler

Mere end 38.000 læsere har deltaget i debatten om et forbud mod religiøse symboler som f.ex. tørklæder på offentlige arbejdspladser i Danmark. På den anden at Øresundsbroen er borgmesteren i Staffanstorp ved at indføre et tørklædeforbud for skolepiger

- Klart, tydeligt og med indbygget respekt for kommunens indbyggere.

- Bare ærgerligt, at det her er den eneste kommune i Sverige, som har den indstilling.

- Heja Staffanstorp!

Børn skal beskyttes

Sådan skriver Månika T i en af de mest populære (15 likes) af de 71 kommentarer, der er skrevet på Staffanstorps borgmesters Facebook-profil om den reviderede integrationsplan, der er til debat i morgen i byrådet. En plan, der vil indføre begrebet 'integrationspligt' , begrænse kommunens pligt til at sørge for boliger til nyankomne flygtninge til 2 år og vil betyde et forbud mod at bære tørklæde i børnehaver og skole.

Og Månika er ikke den eneste, der synes at det lyder fornuftigt med at tørklædeforbud for skolepiger:

- Børn skal beskyttes mod religiøs og kulturel undertrykkelse.

- Godt med tørklædeforbud, skriver Birgitta R, der har fået 17 likes og Annika J går skridtet videre i sin ros:

- I burde tage magten i hele landet.

I børnehaver, børnehaveklasser og i selve skolen

Borgmester Christian Sonesson fra Moderaterna, der er søsterparti til Konservative i Danmark, er ikke den første svenske politiker, der synes, at børn skal lade deres religiøse tørklæder blive derhjemme. For halvandet år siden var Rita Paulsson Svensson fra Liberalerne, Sveriges Liberale Parti, i den svenske by Trollhättan ude med samme forslag.



Hun skrev dengang til nationen , at det forbud hun ville fremlægge skulle gælde ALLE former for religiøs hovedbeklædning - altså burkaer, niqab'er, hijabber og altså også tørklæder:

- Absolut.

- Selvfølgelig skal det forbydes i børnehaver, børnehaveklasser og i selve skolen.

- Det er først og fremmest der, de demokratiske værdier og ligestillingen vokser frem, skrev Rita til nationen!.

Du kan læse hele forslaget om den reviderede integrationsplan i Staffanstorp her, men tror du, at der på et tidspunkt kommer et forslag i en dansk kommune om tørklædeforbud?