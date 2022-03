50.000 sårede ukrainere får hjælp

- Vi er glade for, at så mange vil støtte op om projektet.

- Det er en kæmpe process, hvor der skal koordineres med over 2300 mennesker, da rigtig mange gerne vil stille deres 3D-printere til rådighed og hjælpe med at printe årepresserne.

Delene bliver sendt til Ukraine

Sådan siger Jesper Heltzen fra Center for Industri i Viborg der sammen med 3DVerkstan Danmark og LostBoyLabs fra Sverige har sat sig i spidsen for MakersHelp, der er et stort internationalt samarbejde om at printe årepresser til ukrainere.

For lige nu er verdensmarkedet løbet tør for årepressere, der er et livreddende værktøj til sårede soldater efter skud eller eksplosion. Og målet er at få produceret 50.000 3D-printede årepressere til det ukrainske militær.

Uden 3D-print ville det ikke ku' lade sig gøre

MakersHelp koordinerer alt fra indsamling af materialer, distribution af materiale og kontakt til frivillige personer og virksomheder, der ønsker at stille deres 3D-printere til rådighed for det gode formål

De 3D-printede årepressere skal leverer til Ukraine via organisationen Bevar Ukraine og fragtes ind i landet via den grønne korridor, som bruges til nødhjælp.

Årepresserne vil herefter ankomme til Vestukraine, hvor de bliver fragtet til en tekstilfabrik, der skal færdigproducere enhederne ved at tilføje stropper.

Herefter bliver de fragtet ud til de ukrainske soldater, der er i fronten.

- Vi har været i stand til at designe, printe og teste to-tre designs om dagen. Derudover har vi løbende sendt filer til Ukraine, så de kan melde tilbage til os i forhold til størrelse.

- 3D-Print giver os mulighed for at produktudvikle live på tværs af grænser, uden forsinkelser eller lead tid.

- Uden 3D-Print kunne dette aldrig lade sig gøre, fortæller Christian Behrens-Thomsen fra 3DVerkstan Danmark til nationen!