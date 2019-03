500 er parat: Hizb ut Tahrir holder fredagsbøn foran Folketinget

Som muslimer er vi alle forfærdede over massakren i #Christchurch , hvor 50 muslimer blev myrdet i to moskéer og over 100 såret, alene fordi de bekender sig til Islam, skriver Hizb ut Tahrir, der beder foran Christiansborg i morgen

- Vis ikke tavshed overfor forbrydelser begået mod islam og muslimerne - den næste er måske dig eller familie.

. Kom ud før toget er kørt: Muslimerne er ligesom et krop.

Sig et sandt ord

- Vis ikke tavshed overfor de ansvarlige fra Christiansborg som har plantet had og kriminalisering af islam og muslimer de sidste 20 år.

- Stå lige som sahabah; skuldre mod skuldre og sig et sandt ord.

Sådan skriver Abu T i en af de kommentarer, der er skrevet på Hizb ut Tahrirs Facebook-profil forud for den planlagte fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads.

Islamisk pligt at støtte martyrerne - husk bedetæppe

- Det er vores islamiske pligt at stå sammen i støtte for martyrerne og ukrænkeligheden af muslimernes blod.



- Vis din fordømmelse mod hadet og manipulationen, som de vestlige politikere og medier dagligt retter mod Islam og muslimer.

- Vis din støtte til det muslimske fællesskab. Forenet i protest, i bøn, i standhaftighed ved Islam, skriver Hizb ut Tahrir om arrangementet, der er for kvinder og mænd - som iøvrigt opfordres til at medbringe eget bedetæppe eller underlag.

Bliver ved med at skabe uro

Foreløbig har mere end 500 angivet, at de deltager, men stod det til Christian S, der har læst om fredagsbønnen på jv.dk, så skulle de hellere lade være:

- De bliver ved med at skabe uro. Vi får aldrig fred for deres forbandede sharia og islam.

- Og de muslimer der påstår,, at de er integrerede, sympatiserer med dem, og bifalder stadig deres optræden.

- Hvad er det for et djævlens værk vi er blevet udsat for?, skriver Christian, og politikeren Lars Aslan Rasmussen planlægger en moddemonstration:

- Det er vigtigt, at der kommer en tværpolitisk moddemonstration. Når de (Hizb ut-Tahrir, red.) står foran folkestyret, som de gerne vil afskaffe, så er vi forhåbentlig flere end dem, der gerne vil vise et andet Danmark, siger Aslan til ritzau, men hvad tænker du?