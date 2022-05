500.000 i kø: Hvad med os?

Mere end en halv million danskere mangler at få hjælp fra Borgerservice til at skifte til MitID. Og en del af dem er handicappede, der ikke kan komme ned til kommunen

- Nu har banken udsat vores MitID til 1. september.

- Men vi kan altså stadigvæk ikke finde ud af, hvad det er vi skal gøre.

- Vi har ikke billede-ID og er ikke gode til at bruge en PC.

Umuligt at komme ned til Borgerservice

Sådan lyder det fra Birgit og Franco, der er blandt de mere end 900.000 danskere, der ikke selv kan finde ud af skifte til MitID - og derfor skal have hjælp fra Borgerservice.

Birgit og Franco har i flere omgange kontaktet nationen! for at gøre opmærksom på, at de er nervøse for at havne i en situation, hvor de ikke kan modtage post fra det offentlige, og de har kimet Holbæk Kommune ned, for at få hjælp. Deres brev, som nationen! har sendt til både Digitaliseringsstyrelsen og Holbæk kommune - fortsætter nemlig således:

- Vi er handicappede og vi desværre ikke selv transportere os til Borgerservice.

- Og ingen kan forklare os, hvad vi skal gøre, siger Birgit, og nationen! har spurgt Digitaliseringsstyrelsen, der er de øverste ansvarlige for skiftet fra NemID til MitID om hvad handicappede borgere skal gøre. De har sendt dette svar:

Styrelsen: Kommuner har flere tilbud og bedre tid

- Har man ikke mulighed for selv at møde op i Borgerservice pga. eksempelvis handicap, har kommunerne forskellige tilbud til borgere med særlige behov, hvorfor man skal kontakte den kommune, man bor i.

- Den nye slutdato (31. oktober red.) for overgangen til MitID giver kommunerne bedre mulighed for at tage sig af blandt andet denne gruppe borgere, skriver Digitaliseringsstyrelsen og Birgit og Francos kommune, Holbæk, har sendt det her svar:

Besøg bliver en mulighed i nær fremtid

- Kommunernes Landsforening (KL) har etableret en arbejdsgruppe, som arbejder med tilrettelæggelsen af indsatsen for håndtering af borgere, der ikke har mulighed for fysisk fremmøde i Borgerservice.

- Denne målgruppe er netop en af årsagerne til ændringen af slutdatoen for NemID.

- I Holbæk Kommune er vi tilsvarende i gang med tilrettelæggelsen af den kommende indsats med besøg hos de borgere, som ikke selv har mulighed for fysisk fremmøde.

- Så det vil blive en mulighed i nær fremtid, skriver Lise Larsen, afdelingsleder i Borgerservice i Holbæk Kommune, men hvad synes du?