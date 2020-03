500.000 kr. var ikke nok: Ville åbne konto i Jyske Bank

Hun vil gerne slippe for at betale negative renter i Nordea, hvor hun har 1,2 millioner på kontoen. Men så let skulle det ikke være

- Jeg var nede i Jyske Bank i Allerød … jeg ville åbne konto for at sætte penge ind. 500.000 kr.

- Jeg har nemlig 1,2 mio. i Nordea, men gider ikke betale negative renter.

Mit pas er udløbet og jeg har ingen bil

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen fra en ældre kvinde, der er meget dårligt gående og uden særlig meget forstand teknisk. Hun har sine mange penge fra salget af en mindre erhvervsejendom. Og da hun som så mange andre fandt ud af, at folk der har mange penge i banken, skal betale for det, fik hun en idé.

Nægter at betale negative renter

Men da hun nåede ned i den nærmeste bank, Jyske Bank i Allerød, blev det lige pludselig meget indviklet for den ældre kvinde. nationen! har bedt Jyske Bank kommentere, og det gør de nedenfor. Kvindens historie fortsætter således:

Er der ikke en anden mulighed?

- Så siger de jeg skal have pas og et gyldigt kørekort – men jeg er 75 år, og både mit kørekort og pas er udløbet for cirka fem års siden.

- Jeg har eller rejst meget og været på Mallorca fem gange pr år, men det er snart 14 år siden. Og jeg har aldrig haft bil.

- Jeg spørger så, om der virkelig ikke en nogen anden mulighed, for der er da masser af andre, der ikke har pas eller kørekort … men nej.

Hårdt at gå hjem igen

- Jeg må gå hjem igen, og det var hårdt – jeg kan næsten ikke gå, og har faktisk ikke været uden for en dør i to år pga fem blodpropper.

- De sagde jeg kunne spørge Finanstilsynet, og det gjorde jeg og blev stillet om til Forbrugerkontoret, men de kan heller ikke hjælpe.

- Hvad skal jeg gøre for at få en konto, sagde kvinden, der er anonym pga af dem mange penge (nationen! kender selvfølgelig hendes navn).

Jyske Banks direktør for Kommunikation og Marketing, Erik Qvirin Hansen, skriver til nationen!, at de ikke kommenterer den konkrete situation:

Jyske Bank henviser til hvidvaskloven

- Men generelt kræver hvidvaskloven ved oprettelse af et kundeforhold, at banken kan få bekræftet personens identitet, ved at man præsenterer billedlegitimation i form af pas eller kørekort samt sundhedskort.

- Hvis det ikke er muligt for kunden at præsentere billedlegitimation, kan kravet fraviges med afsæt i en individuel vurdering.

Men måske med et tættere kendskab

- Den vurdering kan dog kun foretages via et tættere kendskab til kunden, hvor det på anden måde er muligt at bekræfte identiteten, baseret på andet materiale (årsopgørelser, forskudsregistreringer etc.), referencer og dialog, skriver kundedirektøren, men hvad siger du?