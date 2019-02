5000 bange danskere: Masser af 'sikker' sex og lynhurtigt internet

Flere professorer påpeger stor usikkerheder, herunder sterilitet, med 5G-teknologien. Og lige nu har 5000 danskere bedt Folketinget om at teste 5G på mus, før de mange master bliver sat op.

- Kvaliteten af menneskelige sædceller er faldet med 50% i den vestlige verden.

- Ingen i medierne taler om, at elektromagnetisk stråling (EMF) har en rolle i dette.

Vi kommer til at leve i en elektromagnetisk sky

Sådan skriver Henrik Fastrup, der står bag et populært borgerforslag om faren ved at etablere 5G-netværk, til nationen!-sektionen 1849.

Henriks forslag - der handler om at 5G skal testes. før det bliver rullet ud har nemlig fået mere end 5000 støtter fra danskere med NemID. Og hvis forslaget opnår 50.000 støtter inden august, skal Folketinget behandle forslaget, Henriks mail til nationen! fortsætter således:

Prøv det lige på nogle mus først

- Industrien siger, at 5G kun påvirker mennesker og dyr et par millimeter ind i huden.

- Læger og videnskabsfolk siger noget andet. De siger, at EMF påvirker riigtig meget, herunder fertilteten.

- Nu får vi 5G og Internet of things. 5G vil også blive sendt ned fra satelitter

- Vi kommer til at leve i en EMF sky.

- Så skulle vi ikke lige stoppe op og se, hvad det vil gøre ved evnen til at formere sig, på nogle mus, skriver Henrik, der har sendt dette link, så folk kan blive lidt klogere på hans forslag:

https://5gspaceappeal.org

Du kan støtte Henriks forslag ved at klikke på dette link (husk NemID), og herunder kan du se nogle historier om og fra folk, der har problemer med stråler...

