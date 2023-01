51 ulve skudt: Mangler 24

I Danmark har vi 30 ulve - og dem, er der faktisk en del, der gerne vil have lov til at skyde. I Sverige har de 465 ulve, og her har jægerne fået lov til at skyde 75 i år

- Drama?

- Det er da et mordforsøg, når nogen bevidst forsøger at køre et andet menneske ned.

De fine er jægere

Sådan skriver Sonny B i en kommentar på foreningen Svensk Jakts Facebook-profil om den mandlige dyreaktivist, der i protest mod året ulvejagt, først forsøgte at ramme jægere med sin bil. Og siden kørte ind i en af jægernes biler med høj hastighed.

Episoden skete i sidste uge i Nora kommune i midtsverige, hvor der er givet tilladelse til at nedlægge seks ulve. Det er nemlig langt fra alle, der er enige med politikerne, der gerne vil have antallet af ulve i Sverige ned - og jægerne, der er glade for for, at de i år har fået lov til at skyde rekordmange - 75 i alt.

Og forstår ikke at folk kan være uenige

- Kongen er jæger. Adelen er jægere.

- Herregårdsejerne er jægere. Landmænd er jægere.

- De forstår ikke, at andre mennesker kan uenige, skriver Magnus I. i en anden kommentar på profilen. Ifølge seneste opdatering mandag eftermiddag kl. 15.30 er der skudt 51 af de 75 tilladte ulve.

Danmark (Jylland) har nu 30 ulve

Der er lige over 3000 ulve i Italien, lidt under 2000 i Polen, cirka 750 i Frankrig og 400 i Sverige, skriver Politico.eu, der mener, at ulvejagten kan give Sverige et dårligt omdømme. I Danmark er den seneste vurdering fra Ulveatlas.dk, at der lever 30 ulve.

Geografisk fordeling af sikre og bekræftede (C1 og C2: Rød), sandsynlige (C3a: Orange) og mulige (C3b: Gul) fund af ulv i Danmark i perioden 1. april-30. juni 2022. Sorte cirkler markerer områder med stationære ulve. Kilde: Ulveatlas.dk

