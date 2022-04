5400 kommentarer: Ordfører overrasket

Socialdemokratiets politiske ordfører er overrasket over, at nogen vil have atomkraft i Danmark. Men faktisk er der der næsten lige så mange a-kraft-tilhængere som modstandere

- I Socialdemokratiet bruger vi vores platforme på de sociale medier til at formidle vores og regeringens politik og kommentere aktuelle dagsordener.

- Energipolitik er højt på den politiske dagsorden, og Liberal Alliance og Nye Borgerlige ønsker at etablere atomkraftværker i Danmark.

Lægger ikke skjul på at atomkraft er forkert

- Det mener vi klart er en forkert vej at gå – og det er faktisk ret overraskende, at partier i Danmark ønsker atomkraft på dansk jord.

- Atomkraft i Danmark er dyrt, langsomt, uansvarligt og løser ikke vores problemer. Det lægger vi ikke skjul på, hverken på de sociale medier eller andre steder.

S i atom-bommert: - En skræmmekampagne

Mest kommenterede i lang tid

Sådan indleder Socialdemokraternes politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, en svar-mail til nationen! om det voldsomt debatskabende opslag, partiet lagde på Facebook i fredags. Et opslag,der skulle sætte fokus på, hvor håbløs tanken om atomkraft i Danmark er - men som endte med at give bagslag.

Vindmølleparker er hurtigere end atomkraft

Cirka 1100 af partiets Facebook-venner har liket opslaget, mens hele 800 har moret sig over budskabet - og 500 er decideret blevet arrige. For tilsyneladende har Socialdemokratiet ikke opdaget, at en pæn portion danskere synes, at atomkraft er en del af løsningen på energikrisen. En Megafon-måling for TV 2 og Politiken viste f.eks. tidligere på året, at hver tredje dansker (35 procent) bakker op om atomkraft, mens 41 procent er modstandere. I 2015 var det kun 17 procent, der var atomkraft-tilhængere.

Hemmeligt hvem der fik ideen

nationen! har derfor spurgt Socialdemokratiets presseafdeling, hvem der fik idéen til opslaget. Og hvad de tænker om de reaktioner, der er kommet. Det vil partiet ikke svare på.

Men den politiske ordfører vil gerne fortælle mere om, hvorfor atomkraft i Socialdemokratiets øjne er en død sild. Hans mail fortsætter nemlig således:

- Vi er nogle af de bedste i verden til vindenergi og solenergi, så hvorfor i alverden begynde på monsterdyre atomkraftværker, som tager meget længere tid at etablere end f.eks. vindmølleparker og andre former for grøn energi.

- Klimakrisen kan ikke vente 20-30 år på, at vi får etableret atomkraftværker. Hvis vi ønsker en hurtig grøn omstilling, er atomkraft ikke løsningen.

Og hvem vil have et a-kraftværk i baghaven?

- Og hvad med alt den radioaktive affald? Hvem ønsker det i sin baghave? Det er ikke særligt bæredygtigt at producere så meget farligt og radioaktivt affald, som vi ikke har fundet en løsning på at få deponeret endnu.

- Endelig skal vi også tage risikoen alvorlig. Vi har flere gange set, hvordan ulykker i og omkring atomkraftværker kan få alvorlige konsekvenser.

Tænk på Fukushima

- Selvom nye kraftværker og generation 4-reaktorerne er meget mere sikre end tidligere, er det kun godt 10 år siden, at en naturkatastrofe forårsagede en af verdens værste atomkatastrofer i Fukushima i Japan. Det vil vi ikke risikere i Danmark.

- Specielt ikke når vi har andre muligheder, der både er billigere, sikrere og hurtigere, skriver Christian Rabjerg Madsen, men hvad tænker du?

