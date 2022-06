55 km fra Danmark: To nye a-kraftværker

I Sverige vil Vattenfall bygge to nye atomreaktorer - og i Holland vil regeringen også bygge to nye atomkraftværker - for at sikre en stabil fossilfri energiforsyning

- I Danmark har vi desværre et politisk flertal, hvis forhold til atomkraft bygger på decideret uvidenhed, følelser og en fastgroet opfattelse af, at udviklingen på området er stagneret i de sidste 40 år.

Sådan skriver Ulrik H. i en af de 1200+ kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om den melding om atomkraft, der kom fra den svenske regering i sidste uge.

Billig strøm: Sådan gør Sverige

Alle energikilder skal inddrages

Og i dag har den svenske energigigant Vattenfall så meddelt, at de går gang med planlægningen af to nye atomreaktorer på Kattegatkysten ved Ringhals. Reaktorerne er af den såkaldte SMR-type:

- Det vil være nødvendigt at inddrage alle fossilfrie energikilder for at dække det stigende behov for el i Sverige.

- Der er ikke truffet nogen investeringsbeslutning, men Vattenfalls ledelse har i løbet af foråret arbejdet med spørgsmålet om ny kernekraft i Sverige.

Læs også: Atomkatastrofe skjult af Sovjet

Muligvis klar om 10 år

- Hvis et forstudie viser, at det vil være rentabelt, og hvis alle øvrige forudsætninger for en fremtidig investeringsbeslutning er opfyldt, ikke mindst nye regelsæt for kernekraft, burde det være muligt at have den første SMR-reaktor i drift i begyndelsen af 2030'erne, siger Anna Borg, topchef i Vattenfall i en pressemeddelelse i dag.

Sådan ser atomkraftværket Ringhals ud idag. Om 10 år kan der være to nye reaktorer på området. PR-foto: Vattenfall

Biden, Johnson og Macron: Atomkraft, atomkraft og atomkraft

Vi vil have en stabil energikilde

Der er også planer om flere atomkraftværker i Polen, Frankrig og England - og senere på ugen løfter den hollandske regering flere detaljer om de to nye værker, man vil have bygge:

- Vi forpligtet os stadig på vind, sol og andre bæredygtige energikilder.

- Men vi vil også gerne have en stabil CO2-fri energikilde i energimixet, sagde den hollandske energi- og klimaminister Rob Jetten til TV-stationen NOS i weekenden.

I dag, tirsdag, kommer cirka en femtedel af den strøm vi bruger i Danmark fra Sverige, men hvad tænker du?

Danmark har også strøm fra atomkraft i stikkontaknerne. Tegning: Patrick Byron