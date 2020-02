55 nervøse kinesere i Danmark vil ikke rejse hjem

- Udviklingen i Kina mht corona er for kinesere en voldsom stor ting.

- De får mange informationer fra deres sociale medier - informationer som vi ikke hører om i her i vesten.

Man bliver sat i karantæne

- Og mange af de nyheder de får er bekymrende. Bl.a har de hørt at hvis man rejser til Beijing nu som kineser, så vil man blive sat i karantæne i 14 dage - uanset hvad.

- Så mine kinesiske bekendte har fået at vide af deres venner og familier i Kina, at de ikke skal komme hjem lige nu.

Sådan indleder X (nationen! kender navnet) et brev om den i X's øjne tarvelige måde, den danske stat, behandler kinesiske statsborgere i Danmark på.

De ventede og håbede - og fik afslag

X's to kinesiske 'bekendte' bad nemlig forleden Udlændingestyrelsen om at få forlænget deres 90-dages visum og henviste til usikkerheden omkring corona-virus. Men som du kan se, fik de kun lov til at blive 30 dage mere, så de har tid til at købe en ny billet hjem.

Det synes X er tarveligt, og han vil gerne høre, om han er den eneste. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Mine kinesiske bekendtes dagligdag handler for tiden kun om at følge udviklingen af denne virus, og det har været en hård tid at vente på en afgørelse om forlængelse af visum ophold.

Får 30 dage til et finde en flybillet

- Udlændingestyrelsen og dermed også Udlændinge- og Integrationsministeriet mener desværre ikke, at udbruddet af coronavirus er en ekstraordinær nok årsag til at forlænge et visum ophold.

- De har kun givet dem 30 dage til at finde en flyrejse hjem.

- Samtidig er der andre lande, der vil blokerer for kinesiske indrejsende og fremtiden er mildest talt nok utryg, skriver X, og Udlændingestyrelsen bekræfter over for nationen!, at de har givet afslag på visumforlængelser til cirka 55 kinesiske statsborgere, der opholder sig i Danmark.